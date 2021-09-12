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خوف المذيعة مها عبدالله على الهواء
منذ 8 ساعات
2314
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التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 17339
منذ 14 دقيقة
تنفس صناعي أدى إلى إنفجار مطاطي .. يبدو على الأغلب أن أحدهما مطرود حتما من الاستديو المباشر ... قريباً
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ابو محمد 😎 ✍️
يقولون // اللسان هبره ، والكلااام ببلاااش .. ماعليه ضريبه ..
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