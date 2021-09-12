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متحدث الداخلية : 10 آلاف ريال لمن يضبط قادما لأداء العمرة دون تصريح

منذ ساعة
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متحدث الداخلية : 10 آلاف ريال لمن يضبط قادما لأداء العمرة دون تصريح

الرياض (صدى):
جدد المتحدث الأمني لوزارة الداخية، طلال الشلهوب، التحذير من مخالفات التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي.

وذكر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، أن الغرامة المالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يضبط قادما لأداء العمرة دون الحصول على تصريح.

ولفت إلى أنه يتم تغريم كل من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح لأداء الصلاة بغرامة قدرها ألف ريال، مضيفا أن الوزارة مستمرة في فرض مخالفات التجمعات.

ونوه بأن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات، مما يبشر بالخير، مشددا على الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا الجديد.

 

وزارة الداخلية
الداخلية
كورونا
العمرة
فيروس كورونا

التعليقات

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عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82926
منذ 53 دقيقة
الله المستعان

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باسم
الله يرحمها ويغفر لها
ابو ميسم باسم
الله يرحمها ويغفر لها
ابو ميسم باسم
الله يرحمها ويغفر لها
ابكر سفياني
استودع الله الذي لا تضيع ودائعه نفسي وعقلي واهلي واحبتي واهل بيتي ومن لهم حق علي فأحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا خير...
ابكر سفياني
استودع الله الذي لا تضيع ودائعه نفسي وعقلي واهلي واحبتي واهل بيتي ومن لهم حق علي فأحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا خير...

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