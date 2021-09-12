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الزعاق يكشف عن موعد نهاية فصل الصيف "فيديو"

منذ ساعة
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الزعاق يكشف عن موعد نهاية فصل الصيف "فيديو"

عادل الحربي (صدى):
تحدث الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن موعد نهاية الصيف، قائلا:"خلال الـ 120 يوما القادمة هي الأيام الأهم في السنة على الإطلاق نفسيا وزراعيا واقتصاديا".

وأوضح خالد الزعاق خلال حواره في قناة "العربية":"الـ 120 يوما القادمة تعتبر موسم جماليات فجمالها حسي مأكل ومشرب وملبس وجمالها معنوي".

 

ولفت:"الـ 120 هي 52 يوما سهيل أوله حار وآخره معتدل، و52 يوما الوسم أوله معتدل وآخره بارد، و20 يوما من المربعانية".

 

وذكر:"إذا أمطرت السماء 6 أمطار سيلية خلال هذه الفترة فإنها سنة رببعية وإذا أمطرت بثلاثة أمطار سيلية فإنها شبه ربيعية وإذا أمطرت أقل من ذلك فإنها سنة مجدبة".

 

 

الأمطار
خالد الزعاق
الصيف
السماء
الأيام
جماليات

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134044
منذ 35 دقيقة
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في بر المكسيك .. الله يسامح اللي لبط المواضيع في بعض .. وانا ماني اللي احب اكرر لك كلامي ، لكن ان بغيت تعليقي تلقاه عند خبر المكسيك ، ولومك على محرر الخبر اللي لخبطهن وتلخبطت التعليقات بسببه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134044
منذ 33 دقيقة
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في خبر المكسيك .. الله يسامح اللي لخبط المواضيع في بعض .. وانا ماني اللي احب اكرر لك كلامي ، لكن ان بغيت تعليقي دور على خبر المكسيك وتلقاه هناك .. الله يسامح اللي لخبط المواضيع في بعضهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134044
منذ 14 دقيقة
ادري انك انت وغنيماتك تستغيثون تبون المطر ، جددت سالفة الهزاني وبقر اهل الديره يوم يستغيث معهن .. وما اقول يا دكتور الا الله يغيثنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئا .. اللهم آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادري انك انت وغنيماتك تستغيثون تبون المطر ، جددت سالفة الهزاني وبقر اهل الديره يوم يستغيث معهن .. وما اقول يا دكتور الا الله...
ابو محمد 😎 ✍️
هازي الأم المساليه ، تحبسوهاا لييييييه ....؟؟؟ .. قالوا // لما يجي العيب من اهل العيب ، ماهو عيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في خبر المكسيك .. الله يسامح اللي لخبط المواضيع...
ابو محمد 😎 ✍️
ياحبيبي يادكتور الزعااق ، والله يادكتور يا راعي الغنم ياالحبيب ، علقت على موضوعك هناك في بر المكسيك .. الله يسامح اللي لبط المواضيع...

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