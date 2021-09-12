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متحدث الصحة: منحنى الإصابات في المملكة يشهد تراجع بنسبة 95%

منذ 39 دقيقة
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متحدث الصحة: منحنى الإصابات في المملكة يشهد تراجع بنسبة 95%

الرياض (صدى):

أكد محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن منحنى الإصابات في المملكة يشهد تراجع بنسبة 95% .

وأوضح متحدث الصحة أن تراجع منحنى الإصابات يعد ثمرة العديد من الجهود التي تقيد بها أفراد المجتمع من إلتزام بالكمامات والاقبال على اللقاحات واستكمال التحصين.

وأشار "العبد العالي" أن التعافي من إصابة لا يكفي ولا أخذ جرعة واحدة يكفي للحماية ففي وجود التحورات المستجدة خاصة تحور "دلتا" جعل كل هذه الأمور غير كافية.

ولفت الانتباره لضرورة استكمال اللقاح بجرعتين حتى يحصل الإنسان على الوقاية الكافية، مضيفًا: "لا تتخوفوا من الأعراض الجانبية من لقاح كورونا.. نحن صادقين معكم، اللقاحات آمنة وفعالة".

وتابع: "تجاوز عدد إعطاء اللقاحات 39 مليون جرعة استفاد منها باستكمال التحصين عدد 16 مليون و700 ألف وأكثر استكملوا تحصينهم بالجرعتين".

كورونا
الإصابات
التحصين
اللقاحات
الكمامة
متحدث الصحة
المتحورات
الجرعتين

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17328
منذ 31 دقيقة
جرعتان وقائيتان مجديتان .. مثل نجمة وقمر في ليلة من ليالي الأحلام عند شاطي وبر يوصف بالأمان

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أحدث التعليقات

ابو وليد
قسم بالله ما تسوين ريال -- خرقه النصر وتخب عليك بعد
د محمد ماجد بخش
طمنت الجماهير .. وشوشت على الفرق المنافسة .. ممكن بهذا التصريح يميع فيها الهلال ويصبح جلي رويال
ابو وليد
المقطع قديييييييم جدا
حبظلم الاثول
قتل والديه طعنا مريض نفسي المخدرات دمرت عقله إلى ساحة القصاص يجب الإسراع فورا الى ساحة القصاص انسفوا رقبة السكران
**""'سهم'""**😊
انها المخدرات ياقوم

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