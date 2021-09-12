القبض على زعيم التهريب في ليبيا بتهم قتل والاتجار بأعضاء المهاجرين

وكالات (صدى):
تمكنت الجهات الأمنية في ليبيا من القبض على أبرز زعماء المهربين المطلوبين بتهمة تهريب وقتل مهاجرين والاتجار بأعضائهم.
وصرح مكتب النائب العام في ليبيا إن عناصر "اللواء 444 قتال"، نجحوا في اعتقال وإحضار مواطن صومالي يدعى حسن قيدي، المتهم بقيادة وإدارة شبكة منظمة تقود عمليات للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وقال "قيدي تعمد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، والاعتداء الجنسي على عدد من المهاجرات تحت التهديد، وحجز حرية المهاجرين وتعريضهم للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاقهم".
وأمر النائب العام الصديق الصور، ببدء سماع شهادة الضحايا، ومواجهة المتهم بالأدلة القائمة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بملاحقة عناصر المنظمة التي ينتمي لها، داخل ليبيا وخارجها عبر آليات التعاون الدولي في المسائل الجنائية، مؤكدًا أن عملية الاعتقال تأتي في إطار التصدي لواقع تنامي ظاهرة تنظيم الهجرة غير الشرعية، بحسب "العربية.نت".