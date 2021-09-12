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مدينة الملك فهد الطبية توضح ما هو "إنتان الدم" وأعراضه وطرق علاجه

منذ يوم
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مدينة الملك فهد الطبية توضح ما هو "إنتان الدم" وأعراضه وطرق علاجه

الرياض (صدى):
أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، المقصود بـحالة "إنتان الدم"، مبينة أنها حالة تهدد الحياة إذا لم تعالج مبكراً.

وقالت المدينة إن إنتان الدم هو عبارة عن مواد كيميائية يطلقها الجسم في مجرى الدم لمحاربة العدوى، وتكون استجابة الجسم لها متوازنة يؤدي ذلك إلى تعفن الدم وهي حالة تهدد الحياة إذا لم تعالج مبكراً.

وأوضحت أن أعراض إنتان الدم تتمثل في تغيُر في الحالة العقلية، وانخفاض الضغط الانقباضي "العلوي"، إضافة إلى أن يكون معدل التنفس 22 نفساً في الدقيقة أو أعلى، مبينة أن هناك عوامل عديدة للإصابة بإنتان الدم منها، الالتهاب الرئوي، وعدوى الكلى والمثانة، وعدوى الجهاز الهضمي، وتجرثم الدم، مبينة أنه يمكن علاجه عن طريق العلاج الدوائي أو عن طريق العلاج الجراحي.

الحياة
الجسم
فهد الطبية
الجهاز الهضمي
العلاج الجراحي
إنتان الدم
تعفن الدم
محاربة العدوى

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82868
منذ ساعة
سبحان الله العظيم

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أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
الحمدلله على التأهل ولاكن ليس من الزعيم اليوم سوى الاسم لو كان غير الفريق الايراني لعانينا معاناة قد نخرج معها لاقدر الله ابو الجوهرة...
ابو علي
والله سويتو للي ما يسوى قيمه واحد ولابس لبس ايش دخلكم فيه هل هذا إنجاز علمي ولا شي يستاهل النشر
شرحبيل
ايووووووه احسن احسن من زمان نقلكم حولهم للمحكمه
ابو علي
بتاع كله شاعر وكاتب وراوي ومؤلف ومستشار ووزير الله يعينه على نفسه
ابو علي
هذي العينات الله ياخذهم ونرتاح

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