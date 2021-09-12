مروة راتب: أتلقى مئات عروض الزواج بمهور خيالية يوميًا

أميرة خالد (صدى):
أكدت الفنانة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب إنها معجبة بجمالها، وإنها تلقت عروض زواج كثيرة من شخصيات خليجية وعربية وأجنبية بمهور باهظة جدا.
وأوضحت مروة راتب، إنها كانت راضية عن شكل جسدها، لافتة إلى أن مئات عروض الزواج تُقدَّم لها بشكل يومي من قبل شخصيات من جنسيات مختلفة، إلا أنها لا ترضى الارتباط بشخص يختارها بناء على شكلها.
وكشفت أنها تلقت عروض زواج بأرقام مهور خيالية من قبل الشخصيات المغرمة بشكلها، إلى جانب عروض قصور ويخوت وشيكات مفتوحة وهدايا يرغبون بإيصالها إليها إعجابا بها، إلا أنها ترفض استلام أي هدية وأنها لو قبلت بتلك الهدايا لأصبحت من الأثرياء.
وأشارت إلى أنها ترفض عقود الزواج هذه كونها "إنسانة عاطفية تبحث عن حب وليست سلعة لعقد صفقة" ، ومن المهم أن ترتبط بشخص يحب شخصيتها وأخلاقها وخصالها الجميلة وليس مظهرها الخارجي فقط، فيما قالت لمن انتقدتها، إنها لو علمت بأسماء الشخصيات المعجبة بشخصيتها وأرقام المهور التي يتم عرضها عليها "ستصاب بالصدمة" .