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بائع ينجو من أفعى سامة
منذ 5 ساعات
940
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134035
منذ ساعة
سبحان من انجاه ..
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أحدث التعليقات
باسم
الله يرحمها ويغفر لها
ابو ميسم باسم
الله يرحمها ويغفر لها
ابو ميسم باسم
الله يرحمها ويغفر لها
ابكر سفياني
استودع الله الذي لا تضيع ودائعه نفسي وعقلي واهلي واحبتي واهل بيتي ومن لهم حق علي فأحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا خير...
ابكر سفياني
استودع الله الذي لا تضيع ودائعه نفسي وعقلي واهلي واحبتي واهل بيتي ومن لهم حق علي فأحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين يا خير...
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