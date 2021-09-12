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بالفيديو.. مهند الشنقيطي يوجه رسالة للجماهير بعد نقله للمستشفى

منذ 4 ساعات
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بالفيديو.. مهند الشنقيطي يوجه رسالة للجماهير بعد نقله للمستشفى

ماجد محمد (صدى):
وجه مهند الشنقيطي، مدافع نادي الاتحاد رسالة طمأنة للجماهير، بعدما تم نقله للمستشفى عقب مباراة فريقه مع أبها.

وكان الشنقيطي قد تعرض لضيق في التنفس عقب المباراة، التي حسمها الاتحاد لصالحه بنتيجة 6-1، ضمن الجولة الرابعة للدوري السعودي للمحترفين، وتم نقله على الفور بسيارة الإسعاف لأقرب مستشفى.

وقال الشنقيطي في مقطع فيديو نشره نادي الاتحاد عبر تطبيق "سناب شات ": ”جمهور الاتحاد.. الحمد لله أنا بخير، وما في إلا كل خير.. يعطيكم ألف عافية“.

ويذكر أن حامد البلوي، المدير التنفيذي للفريق، تواجد مع مهند الشنقيطي بالمستشفى والاطمئنان على حالته الصحية، ونشرت صورة برفقته هناك، وكتب عليها ”ألف سلامة يا مهند“.

الاتحاد
أبها
حامد البلوي
مهند الشنقيطي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17329
منذ 29 دقيقة
طمنت الجماهير .. وشوشت على الفرق المنافسة .. ممكن بهذا التصريح يميع فيها الهلال ويصبح جلي رويال

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أحدث التعليقات

ابو وليد
قسم بالله ما تسوين ريال -- خرقه النصر وتخب عليك بعد
د محمد ماجد بخش
طمنت الجماهير .. وشوشت على الفرق المنافسة .. ممكن بهذا التصريح يميع فيها الهلال ويصبح جلي رويال
ابو وليد
المقطع قديييييييم جدا
حبظلم الاثول
قتل والديه طعنا مريض نفسي المخدرات دمرت عقله إلى ساحة القصاص يجب الإسراع فورا الى ساحة القصاص انسفوا رقبة السكران
**""'سهم'""**😊
انها المخدرات ياقوم

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