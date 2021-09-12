بالفيديو.. مهند الشنقيطي يوجه رسالة للجماهير بعد نقله للمستشفى

ماجد محمد (صدى):
وجه مهند الشنقيطي، مدافع نادي الاتحاد رسالة طمأنة للجماهير، بعدما تم نقله للمستشفى عقب مباراة فريقه مع أبها.
وكان الشنقيطي قد تعرض لضيق في التنفس عقب المباراة، التي حسمها الاتحاد لصالحه بنتيجة 6-1، ضمن الجولة الرابعة للدوري السعودي للمحترفين، وتم نقله على الفور بسيارة الإسعاف لأقرب مستشفى.
وقال الشنقيطي في مقطع فيديو نشره نادي الاتحاد عبر تطبيق "سناب شات ": ”جمهور الاتحاد.. الحمد لله أنا بخير، وما في إلا كل خير.. يعطيكم ألف عافية“.
ويذكر أن حامد البلوي، المدير التنفيذي للفريق، تواجد مع مهند الشنقيطي بالمستشفى والاطمئنان على حالته الصحية، ونشرت صورة برفقته هناك، وكتب عليها ”ألف سلامة يا مهند“.