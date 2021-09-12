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غراب يمنع الحريق بطريقة ذكية

منذ ساعة
1080
1

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134027
منذ ساعة
سبحان الله ..

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أحدث التعليقات

مشآعر انسان ..
لعن اللّه الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحموله إليه.
mohammed
الله أعلم يمكن يبيع ويشتري الناس هالايام لو تعتمد على الراتب مايكفي سداد فواتير كهراء وجوال ونت وبنزين
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابوفهد
‏الله يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههه .. .. تحليل وتعليل منطقي ..

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