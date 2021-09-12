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بالفيديو.. التعليم: "الدراسات الإسلامية" مادة واحدة يدرسها معلم واحد

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. التعليم: "الدراسات الإسلامية" مادة واحدة يدرسها معلم واحد

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأحد، اعتبار مادة الدراسات الإسلامية مادة واحدة في التقويم الدراسي، ويتم تدريسها من قبل معلم واحد.

أوشارت وزارة التعليم، أن مادة الدراسات الإسلامية، التي تتعدد فروعها داخل كتاب واحد تُدرّس بالتبادل بين فروعها خلال الأسبوع الواحد، ما يضمن تغطية جميع فروع المادة، وفق خطة تدريس عبر منصة "مدرستي".

وأكدت الوزارة على أن النماذج الاختبارية لمادة الدراسات الإسلامية تُبنى بما يضمن التوازن بين فروعها.

وكانت وزارة التعليم، قد أعلنت اليوم الأحد، عن بدء احتساب غياب الطلاب والطالبات غير المحصنين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا المستجد".

 

التعليم
وزارة التعليم
مدرستي
الدراسات الإسلامية

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 17325
منذ ساعة
قالها فريد شوقي سبحان الله .. في أحد أفلامه

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