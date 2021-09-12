أحمد العوضي: ما حدث لياسمين عبدالعزيز هو إهمال جسيم

القاهرة (صدى):
أكد الفنان المصري أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، أنها أصبحت بخير وخلال أيام ستعود لمصر، فيما كشف عن تفاصيل جديدة عن حالتها الصحية.
وأوضح أحمد العوضي: "في يوم 11 يوليو الماضي دخلت ياسمين عبد العزيز المستشفى وكانت المفروض تعمل عملية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية ومن المفترض أنه بعد إجراء تلك العملية تعود لمنزلها في غضون ثلاثة أو أربعة أيام لكن شهدت حالتها تدهور بعد العملية بشكل كبير كان هناك إهمالا جسيما في متابعة حالها مما أدى لمضاعفات".
وأضاف العوضي: "مينفعش نغسل الماء بالماء وندافع ونبرر وخلاص ما حدث هو إهمال جسيم وفشل في تدارك المضاعفات قبل حدوثها دون النظر لحالة ياسمين عبد العزيز وكانت هتروح فيها، وهقول حاجة حصلت ياسمين كلمت الدكتور وقالته أنا بموت ضحك وقال: أنا في إجازة وروحي اتعشي واتمشي ده اسمه كلام؟ هل ده طبيعي؟".
ووجهت ياسمين عبدالعزيز، رسالة لجمهورها لأول مرة منذ تعرضها لأزمة الجمعة الماضي، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، ونشرت فيديو ضم صورا من رحلتها مع العلاج أثناء تواجدها في المستشفى ولم تظهر فيه بوجهها، مصحوبا بأغنية "هنغني كمان وكمان" للفنانة اللبنانية إليسا".