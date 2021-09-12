أسباب ارتفاع دواسة الفرامل عن دواسة البنزين في السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح خبراء السيارات أسباب ارتفاع دواسة المكابح عن دواسة البنزين ومنها أن دواسة المكابح متصلة بكابس الأسطوانة الرئيسية التي تحول قوة قدم السائق إلى ضغط هيدروليكي يفعّل المكابح، وهي تتواجد على ارتفاع أعلى من محرك السيارة بسبب ضيق المساحة.
وذكر الخبراء أن دواسة المكابح تحتاج أيضاً إلى مدى حركة ومساحة أكبر ليتمكن السائق من التحكم بسهولة وارتياح في مدى القوة الملائمة التي يود الضغط بها على المكابح، كي يعمل نظام الـ ABS بكفاءة عالية لمنع انغلاق العجلات في حالة الكبح المفاجئ.
وأضاف الخبراء أنه تم تصميم تواجد دواسة البنزين على مستوى منخفض بأرضية السيارة لإتاحة وضع قدم السائق عليها أحياناً لإراحتها، بينما لو كانت دواسة المكابح هي المنخفضة، حينها ستكون الاحتمالية كبيرة للضغط عليها بالخطأ، ما قد يؤدي إلى حادث غير متوقع.