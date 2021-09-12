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كاميرا مراقبة توثق حادث مُميت لسائق
منذ ساعة
646
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التعليقات
كجمغلو
عدد التعليقات : 17309
منذ 42 دقيقة
مشغول في شيء ووقعت المصيبة
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134018
منذ 33 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
ماني بحاجة علب لله الحمد والشكر ، بضاعتك عندي كاسده .. .. دور زباينك بعيد عني يا هواوي .. .. بس اقدر فيك خفة...
محب الوطن
متى يتكلم هذا الخبيث عن الانحلال والتبرج
7UP
اللعنة على الارهابي الهالك اليمني اسامة بن لادن واعوانه الشياطين اعداء الدين والمسلمين
كجمغلو
شو تبا .... الشباب لو لم يجدوا تغنج وقلة حياء من البنات ما طاردوهن ... فسخ الحياء وانتشر الفساد
محب الوطن
ما سوى كذا إلا شايف منك تبرج ومياعه
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