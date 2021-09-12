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منصة "أبشر" تطلق خاصية جديدة للعمالة المنزلية

منذ 20 ساعة
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منصة "أبشر" تطلق خاصية جديدة للعمالة المنزلية

الرياض (صدى):
أطلقت منصة «أبشر أفراد» خاصية جديدة للعمالة المنزلية، تسمح لهم بالرد على طلبات نقل الكفالة الخاصة بهم بالقبول أو الرفض.

وذكرت المنصة أن نقل كفالة العمالة المنزلية ستتم من خلال تنازل صاحب العمل السابق عن العامل، ثم انتظار موافقة العامل الجديد، وعند إتمام الموافقة يتم انتقال العامل إلى صاحب العمل الجديد،وفقًا لـ: عكاظ ".

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية خلال الفترة الماضية، وذلك ضمن مبادرات التحول الوطني، حيث سمحت بالتنقل الوظيفي للعاملين الوافدين بين منشآت القطاع الخاص وذلك بدءا من شهر مارس الماضي.

 

العمالة المنزلية
أبشر
العمالة
الكفالة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82932
منذ 3 دقائق
والله ياكثر إلى هربن

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله المستعان والله الحال اليوم يبكي ياليت تعلمنا ايش ((المشرق)) بغى اعرف نفس الي عندنا والس اختلاف أسماء
ابراهيم
من حقك تتغلي
عندما يغيب المساء
والله ياكثر إلى هربن
ابراهيم🕊
انا لو تعطى لي السلطة على هذه البلاد بس لمدة دقيقة واحدة فقط كان أصدرت حكم بإخراج جميييييع الأجانب من البلاد وجعلتها للسعوديين فقط.
ابراهيم🕊
طيب عرفنا ان الأغذية مفيدة ولكن السؤال المحير ماهي يترى؟😂

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