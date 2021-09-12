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بالفيديو.. لحظة استخراج مواطن لجالونين خمر مدفونة في البر

منذ ساعة
12827
9
بالفيديو.. لحظة استخراج مواطن لجالونين خمر مدفونة في البر

الرياض (صدى):
كشف مقطع فيديو متداول، عن شخص أخرج جالونين خمر مدفونة في الرمال بإحدى المناطق الصحراوية.

وأوضح الفيديو، لحظة استخراج الشخص للجالونين من البر؛ حيث فتح غطاء كل جالون وأخذ يسكبه على الأرض، قائلًا: "هذول الجركلين لقيتهم جاهزات مجهزات للي بيكشتون الخمر، أعوذ بالله خمر هذا الجركل الأول" .

وتابع: "شوفون هذا المشمش، هذول يمرون ويأخذونهم ويقعدون يشربون بهالبر، وهذا الثاني، شوف هذا تمر" ، مضيفًا:" يطلعون يكشتون يجهزونه يلاقوه بعد أسبوعين يصير جاهزا ويأخذونه ويشربونه"، فيما تخلص منهما فوق الرمال.

 

البر
الصحراء
مواطن
خمر
جالونين خمر

التعليقات

النشمي
النشمي عدد التعليقات : 535
منذ 45 دقيقة
طيب وش المطلوب
النشمي
النشمي عدد التعليقات : 535
منذ 44 دقيقة
وش المطلوب
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134018
منذ 41 دقيقة
مع ان التخكير فعل شيطاني خبيث ، إلا انك اشطن واخبث من هذا الفعل .. والأثنين منهي بل محرم ومجرّم كل منهما في الإسلام .. لماذا تتجسس على خلق الله ، ماهم باالقرب من بيتك ولا حتى باالقرب من املاكك ، هذولا باالبر ، اتركهم للدوله اذا بدى منهم مايوجب ذالك من جهة المختصين وليس انت ..

.. انا لو شفتك تفعل هاالفعل لحظتها ، لأمغطك جنب هاالجراكل حتى تقذف ماقفذفن .. هو صحيح فعل منكر ولكن فعلك اشد منكراً من الفعل نفسه .. هذا والله اعلم بصالح عباده .. تجسس ورا خلق الله ليه ..!!؟!؟!؟
7UP
7UP عدد التعليقات : 2888
منذ 40 دقيقة
هههههههههههه
7UP
7UP عدد التعليقات : 2888
منذ 40 دقيقة
بكم العلبة ياهووووه
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 2888
منذ 39 دقيقة
النشمي ليش زعلان ؟؟ هههههاهههههااهههههها
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134018
منذ 32 دقيقة
مع ان التخكير فعل شيطاني خبيث ..
.........
مع ان التخمير فعل شيطاني ...........للتصحيح........
هواوي
هواوي عدد التعليقات : 2888
منذ 31 دقيقة
ابو محمد كم علبة تبي خلصنا ؟؟ هههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134018
منذ 5 دقائق
ماني بحاجة علب لله الحمد والشكر ، بضاعتك عندي كاسده ..

.. دور زباينك بعيد عني يا هواوي ..
.. بس اقدر فيك خفة دمك ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماني بحاجة علب لله الحمد والشكر ، بضاعتك عندي كاسده .. .. دور زباينك بعيد عني يا هواوي .. .. بس اقدر فيك خفة...
محب الوطن
متى يتكلم هذا الخبيث عن الانحلال والتبرج
7UP
اللعنة على الارهابي الهالك اليمني اسامة بن لادن واعوانه الشياطين اعداء الدين والمسلمين
كجمغلو
شو تبا .... الشباب لو لم يجدوا تغنج وقلة حياء من البنات ما طاردوهن ... فسخ الحياء وانتشر الفساد
محب الوطن
ما سوى كذا إلا شايف منك تبرج ومياعه

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