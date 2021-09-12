نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

نجم قلب العقرب يتلألأ في سماء المملكة اليوم

منذ ساعة
1678
1
نجم قلب العقرب يتلألأ في سماء المملكة اليوم

جدة (صدى):
‏يرصد بسماء ‎المملكة والوطن العربي بعد غروب الشمس اليوم الأحد وبداية الليل القمر قرب نجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوبي مشاهد بالعين المجردة

وأوضحت الجمعية الفلكية بجدة، إن قلب العقرب ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق بحيث أن الشمس لا تعتبر شيء مقارنه به، حيث تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس ويزيد نصف قطره على 448,793,612 كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإن سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ وقاطعاً تقريبا 60 % المسافة إلى كوكب المشتري .

ويبعد نجم قلب العقرب حوالي 550 سنة ضوئية عن الأرض، وعمره حوالي 12 مليون سنة فقط وهو في خريف عمره، والنجوم مثل قلب العقرب التي تكون في المراحل النهائية من حياتها تفقد كتلتها بسرعة وهذا يؤدي إلى ان الغازات تتدفق بطريقة حلزونية حول النجم.

الجمعية الفلكية
سماء المملكة
الوطن العربي
نجم قلب العقرب

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134018
منذ ساعة
خير ان شاء الله ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماني بحاجة علب لله الحمد والشكر ، بضاعتك عندي كاسده .. .. دور زباينك بعيد عني يا هواوي .. .. بس اقدر فيك خفة...
محب الوطن
متى يتكلم هذا الخبيث عن الانحلال والتبرج
7UP
اللعنة على الارهابي الهالك اليمني اسامة بن لادن واعوانه الشياطين اعداء الدين والمسلمين
كجمغلو
شو تبا .... الشباب لو لم يجدوا تغنج وقلة حياء من البنات ما طاردوهن ... فسخ الحياء وانتشر الفساد
محب الوطن
ما سوى كذا إلا شايف منك تبرج ومياعه

أخر الأخبار

ردة فعل سيدة بعد حدوث هزة أرضية
ردة فعل سيدة بعد حدوث هزة أرضية
منذ 10 دقائق 376
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ 15 دقيقة 388
غراب يمنع الحريق بطريقة ذكية
غراب يمنع الحريق بطريقة ذكية
منذ 20 دقيقة 410
بالفيديو.. التعليم: "الدراسات الإسلامية" مادة واحدة يدرسها معلم واحد
بالفيديو.. التعليم: "الدراسات الإسلامية" مادة واحدة يدرسها معلم واحد
منذ 35 دقيقة 1511
الجدعان : تجاوز تبرعات منصة إحسان المليار يعكس تسهيل العمل الخيري
الجدعان : تجاوز تبرعات منصة إحسان المليار يعكس تسهيل العمل الخيري
منذ 45 دقيقة 1585
أحمد العوضي: ما حدث لياسمين عبدالعزيز هو إهمال جسيم
أحمد العوضي: ما حدث لياسمين عبدالعزيز هو إهمال جسيم
منذ 50 دقيقة 680
"الصحّة" تترشّح لنهائي جوائز تجربة العميل الدوليّة لعام 2021م
"الصحّة" تترشّح لنهائي جوائز تجربة العميل الدوليّة لعام 2021م
منذ 55 دقيقة 1700
وزير الصحة يدشن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي
وزير الصحة يدشن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي
منذ ساعة 1561
نهاية التهور والاستهتار
نهاية التهور والاستهتار
منذ ساعة 645
لحظة احتراق سيارة اثناء شحنها
لحظة احتراق سيارة اثناء شحنها
منذ ساعة 670