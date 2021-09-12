نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

اشتراطات ممارسة نشاط خدمة صف المركبات

منذ ساعتين
1986
1
اشتراطات ممارسة نشاط خدمة صف المركبات

علي القحطاني (صدى):
كشفت أمانة منطقة الرياض، أن اشتراطات الموقع وأماكن ممارسة نشاط خدمة صف المركبات هي أن يكون لمقدم الخدمة مقر رئيسي، الالتزام بلائحة الاشتراطات الفنية لمباني النشاطات التجارية.

وأوضحت أن اشتراطات ممارسة النشاط هي: توفير مواقف خاصة أو مستاجرة تتناسب مع حجم المنشأة التجارية، تقديم مخططات لسير المركبة مروريا بحيث لا تتأثر الحركة المرورية، تخصيص نقطة استلام وتسليم المركبات في حدود الملكية.

وتشمل الاشتراطات وضع لوحة إرشادية بشكل ظاهر توضح تقديم خدمة إيقاف المركبات في الموقع المخصص لذلك، إنشاء منصة تحكم (كاونتر) مهتمة بتنظيم خدمة إيقاف المركبات، توحيد زى موظفي المركبات، وتظهر عليه شعار المشاة التجارية، ووضع بطاقة تعريفية تحمل صورة راكن المركبة.

ويجب أن يكون راكن المركبة حاصلا على صحيفة سوابق من الجهات المختصة، ويجب أن يحصل راكن المركبة رخصة قيادة سارية المفعول، تسليم متلقي الخدمة إيصالا يثبت تسلم المركبة، مع تدون اسم مقدم الخدمية على الإيصال، فضلًا عن تركيب كاميرات أمنية ملونة وحديثة وفق الشروط والمواصفات المعتمدة من وزارة الداخلية.

وتعد الاشتراطات الخاصة هي: على المنشات التجارية الراغبة في تقديم خدمة ايقاف المركبات لعملائها بشكل مباشر الالتزام بالاشتراطات الخاصة بترخيص نشاط إيقاف المركبات، وفي حال كان مقدم خدمة إيقاف المركبات طرفا ثالثا (مشغل)، لابد من تقديم نسخة من العقد المبرم مع صاحب المنشاة التجارية، وعلى مقدم الخدمة توقيع اقرار بتحمل كامل المسؤولية عن أي ضرر أو سرقة تلحق بمركيات متلقي الخدمة، فيما مجالات التطبيق: يسمح بخدمة إيقاف المركبات لجميع المنشآت التجارية المرخصة.

 

 

أمانة الرياض
النشاطات التجارية
نشاط صف المركبات
الاشتراطات الفنية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134018
منذ ساعة
طيب ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ماني بحاجة علب لله الحمد والشكر ، بضاعتك عندي كاسده .. .. دور زباينك بعيد عني يا هواوي .. .. بس اقدر فيك خفة...
محب الوطن
متى يتكلم هذا الخبيث عن الانحلال والتبرج
7UP
اللعنة على الارهابي الهالك اليمني اسامة بن لادن واعوانه الشياطين اعداء الدين والمسلمين
كجمغلو
شو تبا .... الشباب لو لم يجدوا تغنج وقلة حياء من البنات ما طاردوهن ... فسخ الحياء وانتشر الفساد
محب الوطن
ما سوى كذا إلا شايف منك تبرج ومياعه

أخر الأخبار

ردة فعل سيدة بعد حدوث هزة أرضية
ردة فعل سيدة بعد حدوث هزة أرضية
منذ 10 دقائق 376
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
منذ 15 دقيقة 388
غراب يمنع الحريق بطريقة ذكية
غراب يمنع الحريق بطريقة ذكية
منذ 20 دقيقة 406
بالفيديو.. التعليم: "الدراسات الإسلامية" مادة واحدة يدرسها معلم واحد
بالفيديو.. التعليم: "الدراسات الإسلامية" مادة واحدة يدرسها معلم واحد
منذ 35 دقيقة 1508
الجدعان : تجاوز تبرعات منصة إحسان المليار يعكس تسهيل العمل الخيري
الجدعان : تجاوز تبرعات منصة إحسان المليار يعكس تسهيل العمل الخيري
منذ 45 دقيقة 1585
أحمد العوضي: ما حدث لياسمين عبدالعزيز هو إهمال جسيم
أحمد العوضي: ما حدث لياسمين عبدالعزيز هو إهمال جسيم
منذ 50 دقيقة 680
"الصحّة" تترشّح لنهائي جوائز تجربة العميل الدوليّة لعام 2021م
"الصحّة" تترشّح لنهائي جوائز تجربة العميل الدوليّة لعام 2021م
منذ 54 دقيقة 1700
وزير الصحة يدشن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي
وزير الصحة يدشن الهوية الجديدة لمجلس الضمان الصحي
منذ ساعة 1561
نهاية التهور والاستهتار
نهاية التهور والاستهتار
منذ ساعة 645
لحظة احتراق سيارة اثناء شحنها
لحظة احتراق سيارة اثناء شحنها
منذ ساعة 670