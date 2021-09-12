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العثور على جثة شاب هيكل عظمي بعد ضبطه مع فتاة

منذ ساعة
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العثور على جثة شاب هيكل عظمي بعد ضبطه مع فتاة

القاهرة (صدى):
تمكنت أجهزة الأمن المصرية من العثور على أحد الأشخاص عبارة عن هيكل عظمى بأحد المصارف، مرتديا كامل ملابسه، بعد تغيبه لأكثر من شهر؛ حيث اتضح أنه تم ضبطه مع فتاة، فقام والدها وأشقاؤها، بتقييده وإلقائه حيا فى مصرف زراعي.

وأثناء تطهير المصرف، عثر عاملان على الهيكل العظمي، فأبلغوا المباحث التى توصلت لهوية المجني عليه، وتوصلت إلى ارتباطه بعلاقة بفتاة وتم ضبطه معها فقامت أسرتها "والدها و5 من أشقائها" بتقييده وإلقائه في المصرف حيًا.

واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة؛ وأقر أحدهم أنهم شاهدوا المجني عليه داخل شقة شقيقتهم، فقاموا بالتعدي عليه بالضرب وإيثاق يديه وقدميه بحبل بلاستيك وارتكاب الواقعة.

 

 

مصر
جثة
شاب
مصرف
علاقة غير شرعية
هيكل عظمي

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82929
منذ ساعة
الله لايبلانا ولا يبلابنا

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أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
ياطقوع اسيا اخويتنا مالك ومال اسيا استريح يابابا
zwid
كفو ياكحيلان
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
فقاش هالفريق قالو دام الايرانيين يبون يخدرونا حنا بعد نقدر نخدرهم ههههههههههههههههههههههههههههههههه مالك ومال اسيا والبطولات القارية ههههههههههههههههههههههههههههه
فهد العتيبي
حسبك الله ونعم الوكيل حسبك الله ونعم الوكيل حسبك الله ونعم الوكيل ....
زائر
كثير كفلوا ناس وتحملوا الدين ----مرتين اكفل واغرم الكفاله في اجهزه تكفل قريب لك وانت تتحمل الاذي --نظام الكفيل مفروض يلغى امايسدد ويؤخذ ضمان...

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