العثور على جثة شاب هيكل عظمي بعد ضبطه مع فتاة

القاهرة (صدى):
تمكنت أجهزة الأمن المصرية من العثور على أحد الأشخاص عبارة عن هيكل عظمى بأحد المصارف، مرتديا كامل ملابسه، بعد تغيبه لأكثر من شهر؛ حيث اتضح أنه تم ضبطه مع فتاة، فقام والدها وأشقاؤها، بتقييده وإلقائه حيا فى مصرف زراعي.
وأثناء تطهير المصرف، عثر عاملان على الهيكل العظمي، فأبلغوا المباحث التى توصلت لهوية المجني عليه، وتوصلت إلى ارتباطه بعلاقة بفتاة وتم ضبطه معها فقامت أسرتها "والدها و5 من أشقائها" بتقييده وإلقائه في المصرف حيًا.
واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة؛ وأقر أحدهم أنهم شاهدوا المجني عليه داخل شقة شقيقتهم، فقاموا بالتعدي عليه بالضرب وإيثاق يديه وقدميه بحبل بلاستيك وارتكاب الواقعة.