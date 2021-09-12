بالفيديو.. إلهام علي تغني لـ "محمد عبده" وزوجها يشجعها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو الفنانة إلهام علي برفقة زوجها والفنان خالد صقر، وهي ُتؤدي أغنية للفنان محمد عبده "بعاد كنتم ولا قريبين" ، وسط تصفيق حار من زوجها.
وظهر الثنائي في مقابلة تلفزيونية في تونس؛ بعد النجاح الذي حققه مسلسل "اختطاف" الذي يقومان ببطولته.
وقالت الفنانة إلهام وهي تغني : "الله على تونس زين العابدين"، وسط تصفيق حار من زوجها.
وحاز الفيديو على إعجاب المتابعين مؤكدين على جمال صوت الفنانة إلهام، فيما انتقدها البعض الآخر وقالوا إن تغيير كلمات الأغنية ليس موفقا.
يذكر أن إلهام علي تشارك في مسلسل "اختطاف"، وتجسد فيه ثالث شخصيات، فهي خلود ولينا وطيف حيث تدور قصة المسلسل حول اختطاف طفلة واحتجازها في قبو بمزرعة لمدة عشرين عام ً.