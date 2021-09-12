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بالفيديو.. إلهام علي تغني لـ "محمد عبده" وزوجها يشجعها

منذ ساعتين
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بالفيديو.. إلهام علي تغني لـ "محمد عبده" وزوجها يشجعها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أظهر مقطع فيديو الفنانة إلهام علي برفقة زوجها والفنان خالد صقر، وهي ُتؤدي أغنية للفنان محمد عبده "بعاد كنتم ولا قريبين" ، وسط تصفيق حار من زوجها.

وظهر الثنائي في مقابلة تلفزيونية في تونس؛ بعد النجاح الذي حققه مسلسل "اختطاف" الذي يقومان ببطولته.

وقالت الفنانة إلهام وهي تغني : "الله على تونس زين العابدين"، وسط تصفيق حار من زوجها.

وحاز الفيديو على إعجاب المتابعين مؤكدين على جمال صوت الفنانة إلهام، فيما انتقدها البعض الآخر وقالوا إن تغيير كلمات الأغنية ليس موفقا.

يذكر أن إلهام علي تشارك في مسلسل "اختطاف"، وتجسد فيه ثالث شخصيات، فهي خلود ولينا وطيف حيث تدور قصة المسلسل حول اختطاف طفلة واحتجازها في قبو بمزرعة لمدة عشرين عام ً.

 

تونس
محمد عبده
اختطاف
خالد صقر
إلهام علي
زين العابدين

التعليقات

???
??? عدد التعليقات : 36
منذ ساعة
قال تعالي ( وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ) كيف غفلوا عن هذه الآية من سورة الصافات
المللل
المللل عدد التعليقات : 13
منذ ساعة
بهايم

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أحدث التعليقات

الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
ياطقوع اسيا اخويتنا مالك ومال اسيا استريح يابابا
zwid
كفو ياكحيلان
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
فقاش هالفريق قالو دام الايرانيين يبون يخدرونا حنا بعد نقدر نخدرهم ههههههههههههههههههههههههههههههههه مالك ومال اسيا والبطولات القارية ههههههههههههههههههههههههههههه
فهد العتيبي
حسبك الله ونعم الوكيل حسبك الله ونعم الوكيل حسبك الله ونعم الوكيل ....
زائر
كثير كفلوا ناس وتحملوا الدين ----مرتين اكفل واغرم الكفاله في اجهزه تكفل قريب لك وانت تتحمل الاذي --نظام الكفيل مفروض يلغى امايسدد ويؤخذ ضمان...

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