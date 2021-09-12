بالفيديو.. طفلة تسحب شاحنة ضخمة بمسابقة أقوى امرأة

لندن (صدى):
تمكنت فتاة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات في شروبشاير بإنجلترا، من سحب شاحنة ضخمة في مسابقة أقوى امرأة؛ حيث تتطلع إلى الميدالية الذهبية الأولمبية بعد فوزها في مسابقة رفع الأثقال على البالغين.
ورفعت الطفلة الصغيرة، قضيبًا من الحديد وزنه 96 كيلوجرامًا عن الأرض، وباستخدام أسلوب شبه قرفصاء يشبه الرفع الميت، تغلبت الطفلة على جميع المتسابقين الستة الآخرين بسبب وزنها المنخفض الذي يبلغ 32 كجم فقط.
ونجحت الطفلة في رفع قضيبًا بوزن 65 كيلوجرامًا على كتفيها، وسحبته 15 مترًا بالكامل في 32 ثانية، لتحتل المرتبة الخامسة في حدث يسمى المشي الصفار، كما أظهرت قوتها من خلال سحب شاحنة بوزن 2طن لمسافة 10 أمتار وقامت برفع وزن 22.5 كجم.