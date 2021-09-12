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بالفيديو.. طفلة تسحب شاحنة ضخمة بمسابقة أقوى امرأة

منذ ساعة
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بالفيديو.. طفلة تسحب شاحنة ضخمة بمسابقة أقوى امرأة

لندن (صدى):
تمكنت فتاة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات في شروبشاير بإنجلترا، من سحب شاحنة ضخمة في مسابقة أقوى امرأة؛ حيث تتطلع إلى الميدالية الذهبية الأولمبية بعد فوزها في مسابقة رفع الأثقال على البالغين.

ورفعت الطفلة الصغيرة، قضيبًا من الحديد وزنه 96 كيلوجرامًا عن الأرض، وباستخدام أسلوب شبه قرفصاء يشبه الرفع الميت، تغلبت الطفلة على جميع المتسابقين الستة الآخرين بسبب وزنها المنخفض الذي يبلغ 32 كجم فقط.

ونجحت الطفلة في رفع قضيبًا بوزن 65 كيلوجرامًا على كتفيها، وسحبته 15 مترًا بالكامل في 32 ثانية، لتحتل المرتبة الخامسة في حدث يسمى المشي الصفار، كما أظهرت قوتها من خلال سحب شاحنة بوزن 2طن لمسافة 10 أمتار وقامت برفع وزن 22.5 كجم.

شاحنة
طفلة
مسابقة
إنجلترا
رفع أثقال
أقوى امرأة

التعليقات

7UP
7UP عدد التعليقات : 2879
منذ 10 دقائق
وحريمنا ماتسحب الا نملة وتطقع بعد

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أحدث التعليقات

مشآعر انسان ..
يارب لا تبتلينا في صحتنا ولا توجع انفسنا وقلوبنا واجسادنا فانت الغني عن مرضناووجعنا ونحن الفقراء لعافيتك وقوتك
7UP
وحريمنا ماتسحب الا نملة وتطقع بعد
مشآعر انسان ..
الصحة والعافية أعظم نعمة يعيشها الانسان ولا يشعر بهذه النعمة الا من فقدها وابتلي بأسوء الامراض ,أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يديم...
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
للدائرة الموقرة ... على طقران
كلام مليان
اذا الى اعرف انها ام اسلام هذي لها اكثر من 15 سنه وبالاصل هيا ممرضه بالشميسي وشفى على يدها الكثير باذن الله وهذا علاج...

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