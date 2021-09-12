نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الدكتور فهد الشدي: البنوك استغلت شهامة السعودي لضمان حقوقها

منذ ساعة
1705
1
الدكتور فهد الشدي: البنوك استغلت شهامة السعودي لضمان حقوقها

علي القحطاني (صدى):
انتقد الدكتور فهد الشدي الخالدي، نظام الكفالة المتبع في البنوك والشركات، والذي يقضي بإيقاف خدمات الكفيل حال عند سداد المكفول ما عليه.

وقال الشدي: "الكفالة مشكلة أثرت على الأسرة والمجتمع، لماذا لا يتم إلزام جميع البنوك والشركات بإلغاء الكفالة "حضورية أو غُرم" ، ليس من المعقول أن يفعل إنساناً معروفاً لشخص ما عن حُسن نية وكرم أخلاق ثم لا يلتزم ذاك الشخص بسداد الأقساط التي عليه وبالتالي يتم ايقاف الخدمات عن المشتري والكفيل".

وتابع: "تخيلوا عسكري في الحد الجنوبي موقفة خدماته لأكثر من سبعة أشهر لأنه كفل شخصاً ولم يلتزم بسداد ما عليه".

وأضاف: "استغلت البنوك والشركات بعض خصال المجتمع السعودي وهي الشهامة والكرم والطيبة لتضع نظام الكفالة لضمان حقوقها المالية، وهذا فيه تحايل وظلم لا يقرها الشرع ولا القانون ، أنت إما تبيع لشخص قادر على سدادك أو لا تبيعه".

واستكمل: "للأسف نظام الكفالة وُضع لضمان سداد البنوك والشركات، فإذا لم يسدد المشتري فإن كفيله سيسدد ".

ورأى الشدي أن "يتم إلغاء الكفالة وإلزام البنوك أو الشركات بالتأكد من قدرة المشتري المادية على سداد كل قسط في حينه".

البنوك
نظام الكفالة
ايقاف الخدمات
فهد الشدي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53183
منذ ساعة
الكفاله مشكله كبيره والمفروض ان تكتفي البنوك بتحويل راتب المدين لديها لتتمكن من الخصم كل ما نزل راتب المدين وبهذا لا يستطيع المدين المماطله والتهرب من التسديد وهذه الطريقه متبعه الان لدى البنوك وبالتالي لا داعي للكفيل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

مشآعر انسان ..
يارب لا تبتلينا في صحتنا ولا توجع انفسنا وقلوبنا واجسادنا فانت الغني عن مرضناووجعنا ونحن الفقراء لعافيتك وقوتك
7UP
وحريمنا ماتسحب الا نملة وتطقع بعد
مشآعر انسان ..
الصحة والعافية أعظم نعمة يعيشها الانسان ولا يشعر بهذه النعمة الا من فقدها وابتلي بأسوء الامراض ,أسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يديم...
الثلاثية صعبة قوية (كأس دوري ابطال اسيا - الدوري الاستثنائي - كاس خادم الحرمين الشريفين)
للدائرة الموقرة ... على طقران
كلام مليان
اذا الى اعرف انها ام اسلام هذي لها اكثر من 15 سنه وبالاصل هيا ممرضه بالشميسي وشفى على يدها الكثير باذن الله وهذا علاج...

أخر الأخبار

المواصفات تتجه لإصدار تشريعات جديدة لتنظيم واردات التجارة الإلكترونية للأفراد
المواصفات تتجه لإصدار تشريعات جديدة لتنظيم واردات التجارة الإلكترونية للأفراد
منذ 41 دقيقة 1511
بالفيديو.. إلهام علي تغني لـ "محمد عبده" وزوجها يشجعها
بالفيديو.. إلهام علي تغني لـ "محمد عبده" وزوجها يشجعها
منذ 55 دقيقة 597
بالفيديو.. الأمن العام يستعرض الجرائم التي أطيح بمرتكبيها
بالفيديو.. الأمن العام يستعرض الجرائم التي أطيح بمرتكبيها
منذ ساعة 1632
بالصور.. تعليم الرياض يستعد للاحتفاء باليوم الوطني الــ 91 للمملكة
بالصور.. تعليم الرياض يستعد للاحتفاء باليوم الوطني الــ 91 للمملكة
منذ ساعة 1655
بالفيديو.. طفلة تسحب شاحنة ضخمة بمسابقة أقوى امرأة
بالفيديو.. طفلة تسحب شاحنة ضخمة بمسابقة أقوى امرأة
منذ ساعة 668
‏لحظة تفاؤل
‏لحظة تفاؤل
منذ ساعة 900
سوق الفاكهة في نجران عام 1399هـ
سوق الفاكهة في نجران عام 1399هـ
منذ ساعة 385
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ ساعة 1288
القبض على موظف بلدية بسبب أموال مشبوهة في جازان
القبض على موظف بلدية بسبب أموال مشبوهة في جازان
منذ ساعة 1977
الدكتور فهد الشدي: البنوك استغلت شهامة السعودي لضمان حقوقها
الدكتور فهد الشدي: البنوك استغلت شهامة السعودي لضمان حقوقها
منذ ساعة 1705