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كويتي في حالة غير طبيعية يتهجّم على أسرته ويطعن رجل أمن

منذ ساعة
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كويتي في حالة غير طبيعية يتهجّم على أسرته ويطعن رجل أمن

خالد الظفيري (صدى):
تهجَم شاب في الكويت، على أسرته بسكين، كما طعن أحد رجال الأمن الذين تدخلوا لصد هجومه بعدما ورد إليهم بلاغا بالواقعة.

وكان الشاب بحالة غير طبيعية، وتهجم على أسرته بآلة حادة، ما دفعهم للاستغاثة برجال الأمن الذين توجهوا على الفور إلى منزل العائلة للتعامل مع الحادثة.

وبوصول رجال الأمن لموقع البلاغ تهجَم المتهم على رجال الأمن أيضا، حيث قام بطعن أحدهم، ما دفع رجل أمن آخر لإطلاق طلقتين تحذيريتين في الهواء.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أنه رغم تحذير الشاب فقد أصر على إلحاق الأذى برجل الأمن، ما دفع زميله لإطلاق النار عليه وإصابته بفخذه والسيطرة عليه بعدها.

قتل
منوعات
الكويت
الداخلية الكويتية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53176
منذ 51 دقيقة
من المؤكد ان مخدرات حزب الشيطان تصل الى الكويت لتدمير عقول الشباب
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 336
منذ 28 دقيقة
الحمد الله اللذي عافانا مما ابتلى به .
ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 87
منذ 12 دقيقة
صدقت يا ابو عمار والامر لم يقتصر على الكويت فقط بل على جميع ابناء
وبنات دول الخليج وليت الامر اقتصر على المخدرات فقط بل انهم يخططون
صبح مساء في كيفية نهب اموال شعوب دول الخليج من خلال الروابط الملغمة
في بعض المواقع ومن خلال مايسمى بالفوركس واحصي كم عدد ضحايا تلك الشركات الوهمية التي يديرها لبنانيون وسوريون .

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أحدث التعليقات

عثمان محمد نور
عظما الله اجركم و غفر الله لميتكم ،الله يرحمها و يغفر لها ويجعل مثواها الجنة لله ما اعطي وله ما اخذ وكل شئ عنده...
ابراهيم🤍
عشان كذا الرياضة مفيدة جداً لجسم الإنسان وخاصة القلب لأن بمجرد ان الفرد يمشي يبدأ القلب بتحرك وضخ الدم وهذا مفيد له م بالك...
ابو عمار
طريقة انقاذ من تعرض لغصه في بلعومه سهله جدا اذا كانت المسعفه ممرضه ولكن ان كان المسعف رجل فلن يستطيع تطبيق الطريقه الصحيحه وسيستعمل...
ابراهيم🤍
طبعاً شيء معروف كل ما كان الإنسان بشوش وطيب راح تزين نفسيته
ط 🍹🍹🍹
صدقت يا ابو عمار والامر لم يقتصر على الكويت فقط بل على جميع ابناء وبنات دول الخليج وليت الامر اقتصر على المخدرات فقط بل...

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