كويتي في حالة غير طبيعية يتهجّم على أسرته ويطعن رجل أمن

خالد الظفيري (صدى):
تهجَم شاب في الكويت، على أسرته بسكين، كما طعن أحد رجال الأمن الذين تدخلوا لصد هجومه بعدما ورد إليهم بلاغا بالواقعة.
وكان الشاب بحالة غير طبيعية، وتهجم على أسرته بآلة حادة، ما دفعهم للاستغاثة برجال الأمن الذين توجهوا على الفور إلى منزل العائلة للتعامل مع الحادثة.
وبوصول رجال الأمن لموقع البلاغ تهجَم المتهم على رجال الأمن أيضا، حيث قام بطعن أحدهم، ما دفع رجل أمن آخر لإطلاق طلقتين تحذيريتين في الهواء.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أنه رغم تحذير الشاب فقد أصر على إلحاق الأذى برجل الأمن، ما دفع زميله لإطلاق النار عليه وإصابته بفخذه والسيطرة عليه بعدها.