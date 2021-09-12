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صورة.. فيفي عبده مهددة بالسجن بعد ظهورها بـ"المنشفة"

منذ ساعتين
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صورة.. فيفي عبده مهددة بالسجن بعد ظهورها بـ"المنشفة"

القاهرة (صدى):
على خلفية الظهور الأخير للراقصة المصرية فيفي عبده، مرتدية "منشفة" وتؤدي حركات راقصة، أكد محامي مصري أن عقوبة فيفي على هذا الظهور هي الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، حيث يعد فعلا خادشا للحياء العام.

وكان المحامي المصري أشرف فرحات، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد فيفي عبده، ذكر خلاله: "ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد إنستجرام، مقطع فديو للراقصة فيفي عبده، تبين أنها نشرته عبر حسابها المطلق للتداول، وهي ترقص وهي ترتدي فوطة حمام -بشكير-، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن المقطع يتنافى مع الآداب العامة ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري".

وأضاف : "ويُعد ما قدمته جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، وكذلك نص المادة 26".

وطلب في ختام بلاغه، فحص البلاغ المقدم منه، وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة.

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مصر
فيفي عبده
رقص
بلاغ

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53158
منذ 15 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههه هذه الصوره ليست غريبه من العجوز فيفي فهي ترقص شبه عاريه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
علقو المشنقه لها
ابو عمار
معليش لا تعصبي عليه صوريه واشتكي لكي ينال العقاب الرادع
غييييوووورررر
اللهم طهر مجتمعنا ومجتمعات المسلمين من المفسدين
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههه هذه الصوره ليست غريبه من العجوز فيفي فهي ترقص شبه عاريه
نجاة محمد
ربنا يرحمها برحمته

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