صورة.. فيفي عبده مهددة بالسجن بعد ظهورها بـ"المنشفة"

القاهرة (صدى):
على خلفية الظهور الأخير للراقصة المصرية فيفي عبده، مرتدية "منشفة" وتؤدي حركات راقصة، أكد محامي مصري أن عقوبة فيفي على هذا الظهور هي الحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، حيث يعد فعلا خادشا للحياء العام.
وكان المحامي المصري أشرف فرحات، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد فيفي عبده، ذكر خلاله: "ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد إنستجرام، مقطع فديو للراقصة فيفي عبده، تبين أنها نشرته عبر حسابها المطلق للتداول، وهي ترقص وهي ترتدي فوطة حمام -بشكير-، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن المقطع يتنافى مع الآداب العامة ويخالف مبادئ وقيم المجتمع المصري".
وأضاف : "ويُعد ما قدمته جريمة طبقا لقانون جرائم تقنية المعلومات حيث جاء بنص المادة 25 معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية، وكذلك نص المادة 26".
وطلب في ختام بلاغه، فحص البلاغ المقدم منه، وإحالتها للتحقيق وتقديمها للمحاكمة.
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