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جزائية جدة تعاقب مواطنًا خلع الكمامة بالسجن 5 أشهر

منذ 13 ساعة
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جزائية جدة تعاقب مواطنًا خلع الكمامة بالسجن 5 أشهر

جدة (صدى):
قررت المحكمة الجزائية بجدة، سجن مواطن لمدة 5 أشهر، وذلك على خلفية خلعه الكمامة وعدم تجاوبه مع تعليمات رجل أمن.

وكان المتهم رفض التعاون مع رجل أمن أثناء عمله الميداني في الواجهة البحرية ورفض إبراز هويته، وحذر رجل الأمن من متابعته ليتم ضبطه بواسطة دورية أمنية وحررت مخالفة ضده بعدم استخدام الكمامة.

واعترف المتهم بما نسب إليه، واعتبرت المحكمة أن ما بدر من المتهم أمر محرم وفيه اعتداء على رجل الأمن بعدم التجاوب، بحسب عكاظ.

ووجدت المحكمة أن المتهم لم يكتف بعدم التجاوب بل تلفظ على رجل الأمن بتهديده، وذلك من أسباب عدم التخفيف عليه، لتقرر سجنه مدة خمسة أشهر، ويحتسب منها ما أمضاه موقوفا على ذمة القضية.

جدة
جزائية جدة
رجل أمن
الواجهة البحرية

التعليقات

مطر الاسود
مطر الاسود عدد التعليقات : 3914
منذ 10 دقائق
مع احترامنا وتقديرنا لجهودكم القيمة الا ان بعض الاجراءات المتخذة في المولات اصبحت مملة وممضة وتجهد الاعصاب ومثال على ذلك حين تدخل الى المول فان افراد الامن يتولون عملية التأكد من حصول الزائر او المتسوق على التحصينات المطلوبة والجرعات المقررة للقاح في جميع البوابات وكذلك تمرير قارىء الباركود فما هو الداعي لقيام المحلات داخل المول بنفس الاجراءات وتكرار العملية في كل محل تزوره داخل المول بالعربي الفسيخ تراكم مصختوها وخليتوها خل الا اذا كان المقصود من ذلك ان تجلس في بيتك لا تطلع ولا تدخل قولوها بصراحها وفكونا من هذه المغثة

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أحدث التعليقات

مطر الاسود
مع احترامنا وتقديرنا لجهودكم القيمة الا ان بعض الاجراءات المتخذة في المولات اصبحت مملة وممضة وتجهد الاعصاب ومثال على ذلك حين تدخل الى المول...
مطر الاسود
سبحان الخالق فيما خلق ولن تستغرب من الغراب شيىء فهو من علم ابن ادم كيف يدفن ضحيته
نبيل
ودي اصدق بس قوية
ابو بدر المدريدي
عشم ابليس في الجنة. أيعقل أن يتخلى الهلال العالمي بالبريك؟!! حدثني بالعقل أحدثك بالمنطق؟! وأتوقع كاتب الموضوع فقراااااوي
البرودي
هذا برنامج مقالب

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