 الزلال: لاعبي الهلال يعانون بسبب خطة المدرب جارديم "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
قال الصحفي الرياضي عبدالعزيز الزلال، إن لاعبي الهلال داخل الملعب يحتاجون بعض الوقت ولكن الجمهور الهلالي ليس عنده صبر، مشيرا:"لاعبي الهلال يعانون بسبب خطة المدرب ليوناردو جارديم 4-4-2".
وأوضح عبدالعزيز الزلال خلال لقاء ببرنامج "في أسبوع":"نهج 4-4-2 يعتبر جديد تماما على لاعبي نادي الهلال، مبينا:"لاعبو الهلال دوليين وادرين على التكييف مع التكتيك الجديد داخل الملعب".
وأشار:" نادي الاستقلال الإيراني يملك 4 لاعبين دوليين في منتخب إيران"، موضحا:"لقاء الهلال أمام الاستقلال الإيراني صعب جدا رغم تقابل الهلال مع الاستقلال في ثماني لقاءات آسيوية".