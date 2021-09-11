نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

 الزلال: لاعبي الهلال يعانون بسبب خطة المدرب جارديم "فيديو"

منذ يوم
20653
3
 الزلال: لاعبي الهلال يعانون بسبب خطة المدرب جارديم "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
قال الصحفي الرياضي عبدالعزيز الزلال، إن لاعبي الهلال داخل الملعب يحتاجون بعض الوقت ولكن الجمهور الهلالي ليس عنده صبر، مشيرا:"لاعبي الهلال يعانون بسبب خطة المدرب ليوناردو جارديم 4-4-2".

وأوضح عبدالعزيز الزلال خلال لقاء ببرنامج "في أسبوع":"نهج  4-4-2 يعتبر جديد تماما على لاعبي نادي الهلال، مبينا:"لاعبو الهلال دوليين وادرين على التكييف مع التكتيك الجديد داخل الملعب".

وأشار:" نادي الاستقلال الإيراني يملك 4 لاعبين دوليين في منتخب إيران"، موضحا:"لقاء الهلال أمام الاستقلال الإيراني صعب جدا رغم تقابل الهلال مع الاستقلال في ثماني لقاءات آسيوية".

الهلال
الملعب
الاستقلال
ليوناردو جارديم
عبدالعزيز الزلال
لقاءات آسيوية

التعليقات

المدفعية الاتفاقيه
المدفعية الاتفاقيه عدد التعليقات : 17
منذ يوم
اأبكي على لاطلال
الحكم الأجنبي ضيع علومكم ولخبط افكاركم القديمه الفزعات وقت الازمات انتهت بالتحكيم ألاجنبي
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 121
منذ يوم
هل يستطيع مطرود آسيا الفوز على الاستقلال أم يكون الفوز السادس للاستقلال أتوقع فوز سادس
جاس
جاس عدد التعليقات : 3
منذ ساعة
بطل اسيا 2019 سوا فاز او خسر خلاص جبناها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

فوق هام ...
كنز لمن رعاه و من سيرعاه ..
واضح*** وصريح***
ههههههههههههههههههههههههههههههههه من يرى الصواب ولا يفعله فهو جبان. والصواب هنا هو((الهروب))..
نجاة محمد
ربي يوفقة و يحفظة
ط 🍹🍹🍹
كفو والله هذولي إللي يستحقون تجيبون لنا اخبارهم افضل بملايين المرات من اخبار التافهات اللي اتصدعت روسنا منهم ومن تفاهاتهم .
مشآعر انسان ..
الله يديم الخير على بلادنا ويزيدها من فضله

أخر الأخبار

جاء يكحلها عماها
جاء يكحلها عماها
منذ 37 دقيقة 632
سيول من الحمم البركانية
سيول من الحمم البركانية
منذ 39 دقيقة 562
العامل جاب العيد
العامل جاب العيد
منذ 42 دقيقة 580
"أمن الطرق" يحذر مستخدمي طرق عسير من الأمطار والأتربة
"أمن الطرق" يحذر مستخدمي طرق عسير من الأمطار والأتربة
منذ 48 دقيقة 1394
"الأمن العام" يوضح عقوبة مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي
"الأمن العام" يوضح عقوبة مخالفة تعليمات الحجر الصحي المؤسسي
منذ 52 دقيقة 1561
‏ اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
‏ اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
منذ 57 دقيقة 1479
القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في أبها
القصاص لمواطن أطلق النار على آخر في أبها
منذ ساعة 11202
موقف محترف النصر من المشاركة أمام تراكتور
موقف محترف النصر من المشاركة أمام تراكتور
منذ ساعة 2025
5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث في مصر
5 أبناء يعذبون والدتهم للحصول على الميراث في مصر
منذ ساعة 762
الخطوط السعودية تعيد طلاء إحدى طائراتها بشعار الثمانينات
الخطوط السعودية تعيد طلاء إحدى طائراتها بشعار الثمانينات
منذ ساعة 2483