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بتبرع سخي من سمو ولي العهد.. تبرعات إحسان تصل إلى مليار ريال

منذ يوم
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بتبرع سخي من سمو ولي العهد.. تبرعات إحسان تصل إلى مليار ريال

الرياض (صدى):
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله - تبرعًا سخيًا إضافيًا بمبلغ 10 ملايين ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، امتدادًا لتبرعه السابق للمنصة في شهر رمضان الماضي، وانطلاقًا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري، ووصلت المنصة بتبرع سموّه إلى إجمالي مليار ريال من التبرعات بإنجاز غير مسبوق.

في بادرة داعمة لمختلف المجالات التي تغطيها منصة إحسان بشمولية، باعتبارها منظومة تقنية تعمل بالتكامل مع الجهات الرسمية، حيث شكّلت منصة إحسان نموذجًا محفّزًا على العطاء والتكافل الاجتماعي الذي يعكس القيم الإنسانية للمملكة وقيادتها الرشيدة، وتكاتف القطاعات الداعمة وكبار المانحين وكافة أفراد المجتمع.

ومع وصول تبرعاتها لمليار ريال، تُدشن إحسان مرحلة جديدة بعد بلوغها هذا الدعم القياسي، مع مواصلة تحقيق مُستهدفاتها في تطوير القطاع الخيري والمساهمة في سد احتياج الفئات المُستفيدة من خدماتها.

وتشرف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) على منصة إحسان، وتمكّنها تقنيًا منذ انطلاقتها قبل 5 أشهر بموجب أمرٍ سامٍ كريم، وكانت أولى مبادراتها الحملة الوطنية للعمل الخيري، مستهلّة بتبرع سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموّ ولي العهد بقيمة 30 مليون ريال.

وأعرب معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، بهذه المناسبة عن شكره وتقديره لدعم سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، لمختلف المبادرات والبرامج التي أطلقتها منصة إحسان، سعيًا إلى تسخير الذكاء الاصطناعي في إطلاق وتمكين حلول تصب في مصلحة قطاع العمل الخيري.

كما تقدّم بالشكر إلى كافة المانحين، مشيرًا إلى أن "النجاح الذي وصلت إليه منصة إحسان في وقت قياسي ما هو إلا ثمرة تمكين سمو ولي العهد المستمر لجميع مجالات العطاء التي من شأنها خدمة المحتاجين، وهذا ما تحرص المنصة على استمرار تحقيقه من خلال خدماتها القائمة على دراسة واقع احتياجات القطاع الخيري، ووصولها إلى مليار ريال من التبرعات هو أكبر محفزّ لمواصلة المنصة لعملها الذي ساهم بتأمين السرعة والموثوقية والشفافية للمتبرعين.

وتُعدّ هذه البادرة امتدادًا لسجلّ سمو ولي العهد الحافل بعطاءات خيرية وإنسانية كثيرة لها بالغ الأثر، منها تقديم التبرعات لرعاية المرابطين وأسرهم، وسجناء المطالبات المالية، والمعسرين والمقبلين على الزواج، كما دَعَم سموه قطاع الإسكان ومجال تطوير المساجد، ما أسهم في تدعيم أواصر الاستقرار الاجتماعي وتأمين متطلبات الفئات الأشد احتياجًا.

واستكمل الدعم عبر منصة إحسان التي ساهمت في تنظيم وتمكين العمل الخيري بمجالاته الاجتماعية والغذائية والصحية والسكنية والتعليمية والاقتصادية والإغاثية وغيرها.

ويعكس تبرع سموّ ولي العهد للفئات الأشد احتياجًا عبر منصة إحسان اهتمامًا بالقيم والمزايا التي تضفيها المنصة على العمل الخيري من تيسير وتسريع لوصول التبرعات لمستحقيها، بما يعزز الدور الريادي للمملكة في أعمال الخير ومكانتها المرموقة عالميًا في مجال القطاع الخيري.

وتمثل أحدث برامج المنصة بخدمة التبرع الدوري التي تتيح استقطاع مبلغ محدد من البطاقة البنكية بشكل دوري لتصل إلى مجالات تبرع مختارة تلقائيًا، وتتجدد برامج منصة إحسان بما يتوافق مع سلوك المتبرعين والاحتياج المقدّر ومواسم الخير.

وتعد منصة إحسان أول منصة وطنية تتلقى هذا الحجم من التبرعات بوقت قياسي، الأمر الذي شكّل بدايةً لطموح تعظيم أثر قطاع العمل الخيري، عبر مرحلة أحدثت نقلة نوعيّة لعمليات التبرّع ورفعت من كفاءتها، وشجّعت المتبرعين على استكمال مسيرة العطاء عبر المنصة، وتتوافق هذه البداية مع محاور رؤية 2030 التي تضع ضمن مستهدفاتها رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، بما يسهم في ازدهار القطاع الخيري، ويعود بالنفع على المجتمع بالكامل.

ويسير مسعى العمل الخيري بالتوازي مع تحسين جودة الحياة في المملكة، محفزًا تنمية شاملة من شأنها تحقيق الرفاهية للمواطنين.

التعليقات

الحربي
الحربي عدد التعليقات : 973
منذ يوم
بسم الله الرحمن الرحيم


الصراحة * راحة :

من* سلايل * آل * سعود * حي * الله * نباها

محمد *بن* سلمان * و* السعودية *بأفعاله *تباهى

عز *و* شموخ * و *مداته * لشعبه * ما تضاهى

يكرم * سموه * عن * أهل *الوضاعة* و* رداها

و * الله * شرف * السعودية * بقيادته *و حباها

محمد *بن* سلمان * و* السعودية *بأفعاله *تباهى


مع * وافر * المحبة.
مراقب
مراقب عدد التعليقات : 10
منذ يوم
العدل أساس الملك
والظلم ظلمات يوم القيامة
ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 205
منذ يوم
سخي إبن سخي ليس بالمال فقط بل بحقوق المواطن ومن يتلاعب بالمواطن من أي مسئول أو أي نفوذ رجل عدل تضع كل شئ بنصابه ادامك ألله سبحانه بعينه الذي لاتنام واضح للعلن فخرنا ياولي عهدنا ⚘
وافي
وافي عدد التعليقات : 917
منذ يوم
منكم واليكم والسلام عليكم
سعودي مخضرم
سعودي مخضرم عدد التعليقات : 256
منذ ساعة
ياكم مليون بينزرف قبل تروح للمستحقين هذا ان راحت للمستحقين على كل حال
اللي يبي يتبرع لوجه الله الأفضل له يبحث عن شخص محتاج بنفسه ويعينه افضل من دفع امواله لجهات غير معلومه

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نعوذ بالله من مثل هذا الحال.. عقوق وقطع رحم وقتل وتشويه سمعة. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به.. الله يربط على قلب البنت

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