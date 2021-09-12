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"مصر للطيران" توضح شرط السماح لدخول المملكة لمَن تلقى جرعة واحدة

منذ يوم
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"مصر للطيران" توضح شرط السماح لدخول المملكة لمَن تلقى جرعة واحدة

القاهرة (صدى):
أكدت شركة مصر للطيران، وهي الناقل الرسمي والوطني لمصر، على إمكانية السفر إلى المملكة اعتباراً من الأول من سبتمبر لمَن تلقى جرعة واحدة من التطعيم داخل المملكة.

وقالت شركة مصر للطيران، لعملائها المسافرين إلى المملكة، أنه يمكن السفر المباشر إلى المملكة لمَن تنطبق عليه الشروط الآتية: مَن تلقى جرعتيْن داخل المملكة، ومَن تلقى جرعة واحدة وأُصيب بالفيروس ولديه تاريخ تعافٍ، وسُجلت بتطبيق توكلنا وصحتي ومثبتة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى الأطفال أقل من 18 عاماً وبرفقة والدهم المحصّن بجرعتَيْن، فيما تسيّر "مصر للطيران" رحلاتها إلى المملكة لكل من النقاط التالية: جدة والمدينة المنوّرة والرياض والدمام والقصيم، ولمعرفة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم بالسفر من وإلى المملكة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.

 

 

المملكة
كورونا
فيروس كورونا
مصر للطيران
جرعة واحدة

التعليقات

السيد سعد
السيد سعد عدد التعليقات : 1
منذ 31 دقيقة
كلام اكيد

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أحدث التعليقات

الشمالي الجنوبي
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لاحول ولاقوة الابالله.
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