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شاهد.. لحظة القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فرّوا من سجن جلبوع

منذ يومين
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شاهد.. لحظة القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الذين فرّوا من سجن جلبوع

القدس (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على اثنين من الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فرّوا من سجن جلبوع في الناصرة، وجاء ذلك، بعد أيام من إطلاق قوات الأمن الإسرائيلية حملة لإيقافهم.

 

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الاثنين، هما يعقوب القادري ومحمود العارضة، ضبطا بعدما اشتبه بهما أحد الأشخاص، فقام بإبلاغ الشرطة الإسرائيلية، وفق "صحيفة هآرتس".

وتبين أن زكريا الزبيدي، أحد أبرز الفارين، ليس بين الموقوفيْن، فيما تتوقع الشرطة الإسرائيلية أن الأسرى الأربعة الباقين لم يعودوا بداخل الأراضي الإسرائيلية، وأنهم دخلوا إلى الضفة الغربية.

 

الضفة الغربية
الأسرى الفلسطينيين
سجن جلبوع
الناصرة
قوات الأمن الإسرائيلية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134064
منذ يومين
الله يعينهما ..

.. اللهم انتقم من الإسرائيليين بما شئت .. اللهم آمين ..
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53202
منذ يومين
افا معقوله لم يهربو الى الاردن او مصر ... يا خوفي ان احد من جماعتهم ابلغ الصهاينه عنهم
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2467
منذ يوم
ابو فلس يعني هرب وين بيروح -- لن يجدو مسؤول ولا واحد من جماعتهم ارحم بهم من الاسرائيليين
أبو كنان
أبو كنان عدد التعليقات : 982
منذ 29 دقيقة
قبحكم الله يوما ما سنعيد الأرض المغتصبة أيها الظلمة الجائرون فابنوا ما شئتم من مستوطنات فالحق أن ترجع الأرض لأصحابها ولو بعد حين..

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أحدث التعليقات

عندما يغيب المساء
الله المستعان والله الحال اليوم يبكي ياليت تعلمنا ايش ((المشرق)) بغى اعرف نفس الي عندنا والس اختلاف أسماء
ابراهيم
من حقك تتغلي
عندما يغيب المساء
والله ياكثر إلى هربن
ابراهيم🕊
انا لو تعطى لي السلطة على هذه البلاد بس لمدة دقيقة واحدة فقط كان أصدرت حكم بإخراج جميييييع الأجانب من البلاد وجعلتها للسعوديين فقط.
ابراهيم🕊
طيب عرفنا ان الأغذية مفيدة ولكن السؤال المحير ماهي يترى؟😂

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