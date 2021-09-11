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فيديو.. قصة أول حلاقة سعودية "للأطفال فقط"

منذ 4 ساعات
1728
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فيديو.. قصة أول حلاقة سعودية "للأطفال فقط"

نايف السالم (صدى):
أصبحت "أول حلاقة سعودية" حديث الساعة، وذلك بعدما نشر مشهور سناب شات عبدالرحمن المطيري مقطعا لامرأة أثناء ممارستها مهنة الحلاقة.

وظهرت المواطنة في المقطع الذي لاقى تداولا واسعا، تقص شعر أحد الأطفال، موضحة أنها تعمل بهذه المهنة منذ عامين.

وأشارت إلى أنها بحكم خبرتها في الحلاقة أصبحت تعرف قصة الشعر المناسبة للطفل بمجرد دخوله عليها، حيث أنها تحلق للأطفال فقط.

وأعربت عن أمنيتها في افتتاح محل للحلاقة خاص بها، وتكتب عليه اسمها ، لافتة إلى أن الحلاقة كانت بالنسبة لها هواية ولم تتعلمها غير أنها كانت تتطور من نفسها عبر مشاهدة مقاطع الفيديو عبر "يوتيوب".

وبعد ساعات من تداول المقطع، أعلن المطيري تفاعل غرفة الطائف، وشركتين خصصتا لها محلا بجميع مستلزماته.

المرأة
المملكة
الحلاقة
حلاقة سعودية

التعليقات

ابو علي
ابو علي عدد التعليقات : 223
منذ 44 دقيقة
الأطفال فقط وبكره الكبار نعيش ونشوف انا اشوف بأن بعض الحريم يهينون أنفسهم ويزاحمون البنقالي والهندي على أعمال لا تليق بهم ترفعو عن سفاسف الأمور وحطو لأنفسكم قيمه هذا اذا كان لكم اصلا قيمه
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53158
منذ 39 دقيقة
الله يوفقها ويرزقها من فضله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
علقو المشنقه لها
ابو عمار
معليش لا تعصبي عليه صوريه واشتكي لكي ينال العقاب الرادع
غييييوووورررر
اللهم طهر مجتمعنا ومجتمعات المسلمين من المفسدين
ابو عمار
هههههههههههههههههههههههههههه هذه الصوره ليست غريبه من العجوز فيفي فهي ترقص شبه عاريه
نجاة محمد
ربنا يرحمها برحمته

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