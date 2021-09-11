جستنيه يصف مدرب الاتحاد السابق بـ "الجبان"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على فوز الاتحاد 6-1 على نظيره أبها، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
ونشر جستنيه صورة للمدرب السابق لنادي الاتحاد فابيو كاريلي، والمدرب الحالي كوزمين كونترا، معلقا بقوله: "عرفتم الفرق؟".
وأضاف جستنيه في مقارنته بين المدرب السابق والحالي للاتحاد: "شفتم الفرق، عدد من المحللين الذين لهم باع كبير في كرة القدم والتحليل الرياضي وصلوا الجبان السماء -في إشارة لكاريلي-".
وتابع: "من وصفوهم بالنقاد وهم مشجعين لأندية أخرى طالبوا باستمرار الجبان، لأنهم يخافون الاتحاد، وما يصح إلا الصحيح".
يذكر أنه تم إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه كمدرب الاتحاد بعد سقوط الأخير أمام الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة لخسارته لقب البطولة العربية على يد الرجاء البيضاوي المغربي.