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جستنيه يصف مدرب الاتحاد السابق بـ "الجبان"

منذ 6 ساعات
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جستنيه يصف مدرب الاتحاد السابق بـ "الجبان"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على فوز الاتحاد 6-1 على نظيره أبها، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ونشر جستنيه صورة للمدرب السابق لنادي الاتحاد فابيو كاريلي، والمدرب الحالي كوزمين كونترا، معلقا بقوله: "عرفتم الفرق؟".

وأضاف جستنيه في مقارنته بين المدرب السابق والحالي للاتحاد: "شفتم الفرق، عدد من المحللين الذين لهم باع كبير في كرة القدم والتحليل الرياضي وصلوا الجبان السماء -في إشارة لكاريلي-".

وتابع: "من وصفوهم بالنقاد وهم مشجعين لأندية أخرى طالبوا باستمرار الجبان، لأنهم يخافون الاتحاد، وما يصح إلا الصحيح".

يذكر أنه تم إقالة المدرب البرازيلي فابيو كاريلي من منصبه كمدرب الاتحاد بعد سقوط الأخير أمام الفيحاء في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إضافة لخسارته لقب البطولة العربية على يد الرجاء البيضاوي المغربي.

الاتحاد
عدنان جستنيه
دوري المحترفين
فابيو كاريلي
كوزمين كونترا
كأس الامير محمد بن سلمان

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 479
منذ ساعة
يا شيخ انقلع مصدق نفسك انقلع

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أحدث التعليقات

عثمان محمد نور
عظما الله اجركم و غفر الله لميتكم ،الله يرحمها و يغفر لها ويجعل مثواها الجنة لله ما اعطي وله ما اخذ وكل شئ عنده...
ابراهيم🤍
عشان كذا الرياضة مفيدة جداً لجسم الإنسان وخاصة القلب لأن بمجرد ان الفرد يمشي يبدأ القلب بتحرك وضخ الدم وهذا مفيد له م بالك...
ابو عمار
طريقة انقاذ من تعرض لغصه في بلعومه سهله جدا اذا كانت المسعفه ممرضه ولكن ان كان المسعف رجل فلن يستطيع تطبيق الطريقه الصحيحه وسيستعمل...
ابراهيم🤍
طبعاً شيء معروف كل ما كان الإنسان بشوش وطيب راح تزين نفسيته
ط 🍹🍹🍹
صدقت يا ابو عمار والامر لم يقتصر على الكويت فقط بل على جميع ابناء وبنات دول الخليج وليت الامر اقتصر على المخدرات فقط بل...

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