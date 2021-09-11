امرأة تطلب الطلاق: "زوجي ضعيف"

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة في مصر على رفع دعوى طلاق ضد زوجها، معللة ذلك بعدم شعورها بالأمان، واعتماد زوجها على أسرته في كل شيء.
وأكدت الزوجة في دعواها على ضعف شخصية زوجها وعدم قدرته على التعامل مع الخلافات الزوجية، واستعانته بوالدته لحل الخلافات بينهما.
وأشارت إلى عدم وجود خصوصية بينها وبين زوجها، حيث تعلم والدته تفاصيل كل شيء يدور بينهما، قائلة: "علاقتنا لازم تنتهي بسبب ضعف جوزي وسيطرة أمه عليه".
قررت الزوجة طلب الطلاق لكن الزوج لم يستجب لمطلبها إلا بعد التنازل عن كافة مستحقاتها المادية، لتقرر الزوجة إقامة دعوى طلاق في المحكمة لإنهاء علاقة وصفتها بالفشل.