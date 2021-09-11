النصر يقع في ورطة بسبب العمري والماس 

نواف السالم (صدى):
كشفت أشعة الرنين المغناطيسي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها عبدالإله العمري مدافع فريق النصر، موضحة أنه أصيب بكدمة قوية في الركبة.
ويأتي ذلك تزامنا مع استعداد النصر لمواجهة تراكتور الإيراني، الثلاثاء، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021.
ولفت النصر إلى عدم مشاركة نايف الماس المدافع الآخر في تدريباته، نظير شعوره ببعض الآلام، مبينا:" سيجري كشفاً بالرنين المغناطيسي للتأكد من نوع إصابته".
فيما يغيب عبدالله مادو وعلي لاجامي ثنائي الدفاع، لتراكم البطاقات، كما لم يسجل الأرجنتيني موري ضمن قائمة الفريق الآسيوية.