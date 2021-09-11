نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

النصر يقع في ورطة بسبب العمري والماس 

منذ 7 ساعات
2262
1
النصر يقع في ورطة بسبب العمري والماس 

نواف السالم (صدى):
كشفت أشعة الرنين المغناطيسي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها عبدالإله العمري مدافع فريق النصر، موضحة أنه أصيب بكدمة قوية في الركبة.

ويأتي ذلك تزامنا مع استعداد النصر لمواجهة تراكتور الإيراني، الثلاثاء، ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2021.

ولفت النصر إلى عدم مشاركة نايف الماس المدافع الآخر في تدريباته، نظير شعوره ببعض الآلام، مبينا:" سيجري كشفاً بالرنين المغناطيسي للتأكد من نوع إصابته".

فيما يغيب عبدالله مادو وعلي لاجامي ثنائي الدفاع، لتراكم البطاقات، كما لم يسجل الأرجنتيني موري ضمن قائمة الفريق الآسيوية.

عبدالله مادو
أشعة الرنين المغناطيسي
عبدالإله العمري
علي لاجامي
نايف الماس

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10129
منذ ساعة
كل دي اعذار عشان لوخسر المباراة هناك عذر

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

عثمان محمد نور
عظما الله اجركم و غفر الله لميتكم ،الله يرحمها و يغفر لها ويجعل مثواها الجنة لله ما اعطي وله ما اخذ وكل شئ عنده...
ابراهيم🤍
عشان كذا الرياضة مفيدة جداً لجسم الإنسان وخاصة القلب لأن بمجرد ان الفرد يمشي يبدأ القلب بتحرك وضخ الدم وهذا مفيد له م بالك...
ابو عمار
طريقة انقاذ من تعرض لغصه في بلعومه سهله جدا اذا كانت المسعفه ممرضه ولكن ان كان المسعف رجل فلن يستطيع تطبيق الطريقه الصحيحه وسيستعمل...
ابراهيم🤍
طبعاً شيء معروف كل ما كان الإنسان بشوش وطيب راح تزين نفسيته
ط 🍹🍹🍹
صدقت يا ابو عمار والامر لم يقتصر على الكويت فقط بل على جميع ابناء وبنات دول الخليج وليت الامر اقتصر على المخدرات فقط بل...

أخر الأخبار

الدكتور فهد الشدي: البنوك استغلت شهامة السعودي لضمان حقوقها
الدكتور فهد الشدي: البنوك استغلت شهامة السعودي لضمان حقوقها
منذ 6 دقائق 1090
أسعار الذهب اليوم الأحد
أسعار الذهب اليوم الأحد
منذ 34 دقيقة 1221
الكشف عن أول وثيقة سرية لأحداث 11 سبتمبر
الكشف عن أول وثيقة سرية لأحداث 11 سبتمبر
منذ 44 دقيقة 1662
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد
منذ 59 دقيقة 1230
كويتي في حالة غير طبيعية يتهجّم على أسرته ويطعن رجل أمن
كويتي في حالة غير طبيعية يتهجّم على أسرته ويطعن رجل أمن
منذ ساعة 499
تراجع جماعي لأسعار الأراضي السكنية في 5 مدن بينها الرياض
تراجع جماعي لأسعار الأراضي السكنية في 5 مدن بينها الرياض
منذ ساعة 1687
أبها تسجل أقل درجة حرارة اليوم الأحد
أبها تسجل أقل درجة حرارة اليوم الأحد
منذ ساعة 1475
بلدية رابغ تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
بلدية رابغ تعلن عن وظائف إدارية شاغرة
منذ ساعة 1460
تركي الحمد يثير الجدل بشأن صفة "الإسلامية" لبعض الجامعات والمؤسسات
تركي الحمد يثير الجدل بشأن صفة "الإسلامية" لبعض الجامعات والمؤسسات
منذ ساعتين 1730
فيديو.. "الصحة" تنفذ كمينًا لعاملة منزلية تقدم علاجًا غريبًا لأرحام السيدات
فيديو.. "الصحة" تنفذ كمينًا لعاملة منزلية تقدم علاجًا غريبًا لأرحام السيدات
منذ ساعتين 1691