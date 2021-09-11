نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

قصة مؤثرة لمها الحمود بعد إصابتها بالسرطان في أول عام من ابتعاثها للدراسة وهزمت مرضها "فيديو"

منذ 3 ساعات
11021
1
قصة مؤثرة لمها الحمود بعد إصابتها بالسرطان في أول عام من ابتعاثها للدراسة وهزمت مرضها "فيديو"

واشنطن (صدى):
سطرت الطالبة مها الحمود قصة ملهمة قهرت المرض والظروف الصعبة وانتصرت عليها لتكمل مسيرتها العلمية بشجاعة بعد أن باغتها السرطان في أول عام من ابتعاثها للدراسة.

ولم تقرر مها الحمود الاستسلام بإرادتها القوية لتتخرج اليوم من جامعة واشنطن بدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية بتركيز في الاقتصاد السياسي بامتياز مع مرتبة الشرف.

وقالت مها الحمود خلال لقاء بقناة الإخبارية:"جاء تشخيصي بالسرطان في أول يوم جامعة لي بعد أول محاضرة".

وأشارت:"جاء تشخيصي بعد شعوري بعدة أمراض منها كحة مزمنة وصعوبة في التنفس"، موضحة:"كان التشخيص صدمة لي كوني بعمر صغير وفي مرحلة جديدة وخاصة أني في غربة عن أهلي".

دراسة
واشنطن
ابتعاث
العلوم السياسية
مها الحمود

التعليقات

خليل المالكي
خليل المالكي عدد التعليقات : 1
منذ 39 دقيقة
هزمت مرضها؟؟،

الانسان لايهزم مرضه بل يصبر ويتوكل على الله
مصطلع هزيمة .،؟؟
فاذا مرضت فهو يشفين

الله عزوجل هو الشافي مع اخذ الاساب العلاجية

لكن هزيمة ليس مباراة

الحمدلله على سلامات الاخت

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

خليل المالكي
هزمت مرضها؟؟، الانسان لايهزم مرضه بل يصبر ويتوكل على الله مصطلع هزيمة .،؟؟ فاذا مرضت فهو يشفين الله عزوجل هو الشافي مع اخذ الاساب...
وافي
منكم واليكم والسلام عليكم
صراحه
تعدد الزوزو والكوكو واحد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, ياليت لو تقصوا رقبته وتطشون جثته للكلاب ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..

أخر الأخبار

كويتي ناجي من هجمات 11 سبتمبر يروي تفاصيل اللحظات المرعبة
كويتي ناجي من هجمات 11 سبتمبر يروي تفاصيل اللحظات المرعبة
منذ 18 دقيقة 1228
جزائية جدة تعاقب مواطنًا خلع الكمامة بالسجن 5 أشهر
جزائية جدة تعاقب مواطنًا خلع الكمامة بالسجن 5 أشهر
منذ 56 دقيقة 1315
فيديو.. قصة أول حلاقة سعودية "للأطفال فقط"
فيديو.. قصة أول حلاقة سعودية "للأطفال فقط"
منذ ساعة 1382
وزير الرياضة يعزي الأمير الوليد بن طلال
وزير الرياضة يعزي الأمير الوليد بن طلال
منذ ساعة 3768
جستنيه يصف مدرب الاتحاد السابق بـ "الجبان"
جستنيه يصف مدرب الاتحاد السابق بـ "الجبان"
منذ ساعتين 1511
امرأة تطلب الطلاق: "زوجي ضعيف"
امرأة تطلب الطلاق: "زوجي ضعيف"
منذ ساعتين 1199
أول تعليق لأنمار الحائلي بعد سداسية الاتحاد
أول تعليق لأنمار الحائلي بعد سداسية الاتحاد
منذ ساعتين 1627
النصر يقع في ورطة بسبب العمري والماس 
النصر يقع في ورطة بسبب العمري والماس 
منذ ساعتين 1743
قصة مؤثرة لمها الحمود بعد إصابتها بالسرطان في أول عام من ابتعاثها للدراسة وهزمت مرضها "فيديو"
قصة مؤثرة لمها الحمود بعد إصابتها بالسرطان في أول عام من ابتعاثها للدراسة وهزمت مرضها "فيديو"
منذ 3 ساعات 11021
الحوثيون يستهدفون المدنيين في المناطق المحررة
الحوثيون يستهدفون المدنيين في المناطق المحررة
منذ 3 ساعات 1374