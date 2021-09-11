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ولله في خلقه شؤون
منذ 5 ساعات
1164
1
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 134005
منذ 35 دقيقة
سبحان الله ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, ياليت لو تقصوا رقبته وتطشون جثته للكلاب ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
أبو عبدالله الحربي
سخي إبن سخي ليس بالمال فقط بل بحقوق المواطن ومن يتلاعب بالمواطن من أي مسئول أو أي نفوذ رجل عدل تضع كل شئ بنصابه...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
قل لي ..
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