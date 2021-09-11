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رجل يهتك عرض ابنته القاصر ويتسبب بحملها

منذ ساعة
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رجل يهتك عرض ابنته القاصر ويتسبب بحملها

القاهرة (صدى):

أقدم رجل مصر على اغتصاب ابنته القاصر بإحدى المحافظات المصرية وهو الأمر الذي أسفر عن حمل "الفتاة" منه.

ووجهت النيابة العامة تهمة هتك عرض ابنته القاصر الذي لم يتجاوز عمرها السادسة عشر من عمرها وحملها، حيث استغل تواجدها معه بمفرده ليقدم على فعلته.

وهدد "الجاني" ابنته بايذائها في حالة إبلاغ والدتها أو أحد من أشقائها، حيث كرر الاعتداء عليها 3 مرات أخرى حتى علمت "الأم" بحمل ابنتها واكتشفت الأمر لتقرر الإبلاغ عنه.

وأحالت النيابة العامة القضية لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض ابنته وحملها منه وتم الحكم عليها بـ 25 عامًا.

مصر
قاصر
الاغتصاب
هتك عرض
المحافظات المصرية

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 334
منذ ساعة
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134005
منذ 30 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, ياليت لو تقصوا رقبته وتطشون جثته للكلاب ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, ياليت لو تقصوا رقبته وتطشون جثته للكلاب ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
أبو عبدالله الحربي
سخي إبن سخي ليس بالمال فقط بل بحقوق المواطن ومن يتلاعب بالمواطن من أي مسئول أو أي نفوذ رجل عدل تضع كل شئ بنصابه...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
قل لي ..

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