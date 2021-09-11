رجل يهتك عرض ابنته القاصر ويتسبب بحملها

القاهرة (صدى):
أقدم رجل مصر على اغتصاب ابنته القاصر بإحدى المحافظات المصرية وهو الأمر الذي أسفر عن حمل "الفتاة" منه.
ووجهت النيابة العامة تهمة هتك عرض ابنته القاصر الذي لم يتجاوز عمرها السادسة عشر من عمرها وحملها، حيث استغل تواجدها معه بمفرده ليقدم على فعلته.
وهدد "الجاني" ابنته بايذائها في حالة إبلاغ والدتها أو أحد من أشقائها، حيث كرر الاعتداء عليها 3 مرات أخرى حتى علمت "الأم" بحمل ابنتها واكتشفت الأمر لتقرر الإبلاغ عنه.
وأحالت النيابة العامة القضية لمحكمة الجنايات بتهمة هتك عرض ابنته وحملها منه وتم الحكم عليها بـ 25 عامًا.