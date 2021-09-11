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 الزلال: لاعبي الهلال يعانون بسبب خطة المدرب جارديم "فيديو"

منذ 6 ساعات
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 الزلال: لاعبي الهلال يعانون بسبب خطة المدرب جارديم "فيديو"

طلال الغامدي (صدى):
قال الصحفي الرياضي عبدالعزيز الزلال، إن لاعبي الهلال داخل الملعب يحتاجون بعض الوقت ولكن الجمهور الهلالي ليس عنده صبر، مشيرا:"لاعبي الهلال يعانون بسبب خطة المدرب ليوناردو جارديم 4-4-2".

وأوضح عبدالعزيز الزلال خلال لقاء ببرنامج "في أسبوع":"نهج  4-4-2 يعتبر جديد تماما على لاعبي نادي الهلال، مبينا:"لاعبو الهلال دوليين وادرين على التكييف مع التكتيك الجديد داخل الملعب".

وأشار:" نادي الاستقلال الإيراني يملك 4 لاعبين دوليين في منتخب إيران"، موضحا:"لقاء الهلال أمام الاستقلال الإيراني صعب جدا رغم تقابل الهلال مع الاستقلال في ثماني لقاءات آسيوية".

الهلال
الملعب
الاستقلال
ليوناردو جارديم
عبدالعزيز الزلال
لقاءات آسيوية

التعليقات

المدفعية الاتفاقيه
المدفعية الاتفاقيه عدد التعليقات : 17
منذ 9 دقائق
اأبكي على لاطلال
الحكم الأجنبي ضيع علومكم ولخبط افكاركم القديمه الفزعات وقت الازمات انتهت بالتحكيم ألاجنبي

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أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقيه
اأبكي على لاطلال الحكم الأجنبي ضيع علومكم ولخبط افكاركم القديمه الفزعات وقت الازمات انتهت بالتحكيم ألاجنبي
**""'سهم'""**😊
قانون الغرب الوضعي لايتناسب مع الشريعة الاسلامية فلا تتدخلون في شؤون الناس الخاصة . ايهما افضل التعاون بين الزوجين او ماتدعون الية مما يؤدي...
خليل المالكي
هزمت مرضها؟؟، الانسان لايهزم مرضه بل يصبر ويتوكل على الله مصطلع هزيمة .،؟؟ فاذا مرضت فهو يشفين الله عزوجل هو الشافي مع اخذ الاساب...
وافي
منكم واليكم والسلام عليكم
صراحه
تعدد الزوزو والكوكو واحد

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