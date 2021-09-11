نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"قانوني": تلاعب الزوج للحصول على راتب زوجته يواجه قانونًا بفسخ النكاح

منذ ساعة
7155
1
"قانوني": تلاعب الزوج للحصول على راتب زوجته يواجه قانونًا بفسخ النكاح

الرياض (صدى):
أكد المستشار القانوني خالد أبو راشد، أن راتب الزوجة ملك لها ولا يحق لـ "الزوج" أن يفرض عليها الانفاق لأنه هو المكلف بالنفقة داخل الأسرة.

وقال "أبو راشد" في حديثه عن إلزام الزوجة بالانفاق: "في فرق كبير بين الطلب والفرض والأصل أن راتب الزوجة ملك لها ولا يحق لأي أحد أن يعتدي على هذا الراتب، والنفقة على الزوج حتى لو كانت الزوجة غنية فإذا طلب منها المساعدة وقدمتها بدون ضغط لا يوجد مشكلة وإن رفضت هو الملزم بالانفاق عليها".

وتابع: "وفي حالة إجبارها أو الضغط عليها هنا قرارها لأن في القانون لا يوجد ما يسمى بالاجبار لأنها قررت ذلك بارادتها والشريعة الإسلامية والقوانين أعطتها الحق في فسخ النكاح لذا فهى مخيرة فإذا رفض الزوج القيام بالنفقة فتتقدم بدعوى لفسخ النكاح"، وفقًا لبرنامج "سيدتي" المذاع على "روتانا خليجية".

أما في حالة أخذ الزوجة قرض باسمها من أجل اعطائه لـ "الزوج"، أضاف: "في بعض الحالات يأخذ الزوج القرض باسم الزوجة وهنا تدرك الزوجة بعد ذلك أنها تعرضت للتلاعب لأن هنا الزوجة ملزمة أمام الجهة التي منحتها القرض أن تدفع لها القرض وإذا ما دفعت يصدر عليها الحكم".

واستكمل المستشار القانوني: "في هذه الحالة تعود الزوجة برفع القضية على الزوج بأن القرض تم أخذه باسمها ولكنها سلمته للزوج ولكن عليها أن تثبت أنها سلمت زوجها هذا المبلغ وهنا المشكلة فمثلا دفعها لهذا القرض للزوج بحوالة بنكية".

النفقة
القرض
راتب الزوجة
فسخ عقد النكاح
حوالة بنكية
إجبار الزوجة على النفقة

التعليقات

عبدالله محمد الشهري
عبدالله محمد الشهري عدد التعليقات : 230
منذ 31 دقيقة
والزوج غير ملزم بإبقاء زوجة نصف وقتها في العمل وفي النهاية يكون مشرد في حياته مع واحدة تعمل لتحتفظ بفلوسها وهو يعمل ويكد ويوفر لها خادمة ويجيب لها الغداء من المطعم.
أمحق من حياة زوجية ليس فيها تعاون وتكاتف بين الزوجين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
تطبيق خطوات السلامه ، حسب شرح المرشد ، سبب النجاة بإذن الله ..
مراقب
العدل أساس الملك والظلم ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
أبوخالد-أبها.
ياسعادة الدكتور عبدالله السلمان .. نحن مجتمع يغلب علينا الجفاف العاطفي .. ونفتقر بصراحة للجرأة في فتح هذه المواضيع .. والدليل على ذلك .....
عبدالله محمد الشهري
والزوج غير ملزم بإبقاء زوجة نصف وقتها في العمل وفي النهاية يكون مشرد في حياته مع واحدة تعمل لتحتفظ بفلوسها وهو يعمل ويكد ويوفر...
فنار
تمنى لها توفيق بس الاستهزاء بالآخرين هذا اسلوبها في النطق

أخر الأخبار

بالصور.. أصالة تظهر برفقة زوجها الرابع وهى ممسكة بيده
بالصور.. أصالة تظهر برفقة زوجها الرابع وهى ممسكة بيده
منذ 4 دقائق 147
الصحة: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة
الصحة: اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة
منذ 6 دقائق 1070
 الزلال: لاعبي الهلال يعانون بسبب خطة المدرب جارديم "فيديو"
 الزلال: لاعبي الهلال يعانون بسبب خطة المدرب جارديم "فيديو"
منذ 8 دقائق 1132
امرأة تقتل زوجها في سهرة رومانسية بسبب علاقاته النسائية
امرأة تقتل زوجها في سهرة رومانسية بسبب علاقاته النسائية
منذ 17 دقيقة 238
بقاء بيليه في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم
بقاء بيليه في المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم
منذ 34 دقيقة 1214
مضيفة طيران توضح سبب مطالبة الركاب بعدم فتح سترة النجاة الخاصة بهم
مضيفة طيران توضح سبب مطالبة الركاب بعدم فتح سترة النجاة الخاصة بهم
منذ 36 دقيقة 226
استشاري: هناك تقدم كبير في مكافحة كورونا ولكن الفيروس سوف يستمر بالتحور "فيديو"
استشاري: هناك تقدم كبير في مكافحة كورونا ولكن الفيروس سوف يستمر بالتحور "فيديو"
منذ 49 دقيقة 1313
"قانوني": تلاعب الزوج للحصول على راتب زوجته يواجه قانونًا بفسخ النكاح
"قانوني": تلاعب الزوج للحصول على راتب زوجته يواجه قانونًا بفسخ النكاح
منذ ساعة 7155
ضمك يفوز على الفيصلي بهدفين دون رد
ضمك يفوز على الفيصلي بهدفين دون رد
منذ ساعة 1412
إجراء معالجة سريعة للملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية بعد تعرضها للبكتريا
إجراء معالجة سريعة للملعب الرئيسي لمدينة الملك عبدالله الرياضية بعد تعرضها للبكتريا
منذ ساعة 7073