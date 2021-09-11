مضيفة طيران توضح سبب مطالبة الركاب بعدم فتح سترة النجاة الخاصة بهم

وكالات (صدى):
أوضحت مضيفة للطيران، سبب مطالبة الركاب بعدم فتح سترة النجاة الخاصة بهم حال وقوع حادث ما، إلا عند مغادرة الطائرة، حتى لو تم الاصطدام بالماء.
ومن جهتهم، لفت خبراء، إلى أن تجاهل قواعد السلامة ونصائح المضيفين على متن الطائرات، قد يعرض حياة المسافرين للخطر.
وقالت مضيفة طيران: "لا تنفخ سترة النجاة في حال وقوع حادث حتى تغادر الطائرة"، مبينة: "إذا اصطدمت الطائرة بالماء وقمت بتضخيمها فسوف تغرق قبل الخروج"، وفق موقع "ريديت".
وتابعت: "غالبا ما يشعر الناس بالذعر، وبدون تفكير يفتحونها بمجرد ارتدائها، لكن الأمر قد يعرض حياتهم للخطر".