قطر الأقرب لاستضافة كأس العالم للأندية بعد اعتذار اليابان

وكالات (صدى):
بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دراسة إسناد تنظيم كأس العالم للأندية لعدد من الدول بعد اعتذار اليابان رسميًا عن تنظيم البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا بها.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن قطر هى البديل الأقرب لاستضافة البطولة؛ وذلك يعود لنجاحها في استضافة النسخة الماضية.
وأظهرت قطر خلال النسخة الماضية نجاحًا كبيرًا خاصة مع تواجد منشآت ومرافق رياضية حديثة؛ وذلك بحضور جماهيري بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية.
وفي ذات السياق، يرى البعض أن استضافة قطر للبطولة ليس أمرًا سهلاً مع استضافتها كأس العرب ما بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.