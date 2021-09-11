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مضاربات عنيفة لشبان داخل ملاهي في الكويت
منذ 3 ساعات
1049
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 133989
منذ 33 دقيقة
ماهي غريبة عليهم ..
.. كل يوم والثاني ونقرأ مثل هذه الهوشات في الكويت ..
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
كل وقته له طابعه الخاص ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههههههه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههه .. .. ويش هي دزني لاند عندتز .. روضه من رياض المسجد الحرام ..؟؟؟ .. خيبه تخيبكم ومن علمكم دزني لاند ، جعلتز...
ابو محمد 😎 ✍️
ماهي غريبة عليهم .. .. كل يوم والثاني ونقرأ مثل هذه الهوشات في الكويت ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا غرابة مما تفعل هذه الفاسقه .. متعوده دايماً ..
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