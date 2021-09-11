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ممرضة سعودية تنقذ فتاة من "غصة" داخل مجمع تجاري

منذ 40 دقيقة
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ممرضة سعودية تنقذ فتاة من "غصة" داخل مجمع تجاري

الرياض (صدى):

تمكنت الممرضة السعودية منى الحربي، من إنقاذ "فتاة" في طاولة مجاورة بإحدى المولات في مدينة "حائل" بعد تعضر الأخيرة لـ "غصة" كادت تجعلها عاجزة عن التنفس.

ولاحظت "منى" الفتاة في الطاولة المجاورة وهى تقف بسرعة وممسكة برقبتها فاتجهت لها لأنها توقعت تعرضها لـ "غصة"، فأمسكت بها فلاحظت أنها لا تقدر على التنفس، فبدأت معها تطبيق طريقة الإسعافات الأولية السريعة لمن تعرض للغصة.

وتعاونت الممرضات معها حتى خرجت قطعة الأكل واتصلت بالإسعاف لتقديم الإسعافات لها، والذي صادف وجودهم في نفس الموقع لحالة أخرى لتقديم إسعافات أولية لطفل، وقدموا الإسعافات للفتاة وانتهت الحالة خلال 10 دقائق.

ومن جانبها، قالت "منى" خلال حديثها لـ "العربية. نت": "تواجدت في المطعم أثناء الاحتفال مع زميلاتي والأقدار جاءت في صالح السيدة الثلاثيينة، التي غصت ببعض الفطائر، تم إنقاذها".

وأضافت: "وما قمتُ به هو عمل إنساني وواجب على كل فرد، قبل أن يكون أوجب على كل ممارس صحي يصادف حالات تحتاج للتدخل الإسعافي الطارئ".

كما أشارت الممرضة السعودية لضرورة وجود الإسعافات الأولية في المطاعم والأماكن العامة، وتدريب منسوبي المحل عليها، ليتم إسعاف الحالات الطارئة حتى وصول الإسعاف لها.

وأعلن الرئيس التنفيذي لتجمع حائل الصحي الدكتور عبدالعزيز الحميضي، عن تكريم الممرضة بمستشفى شراف "مُنى الحربي" نظير عملها البطولي في إنقاذ حياة متسوقة في مجمع تجاري بحائل.

حائل‎
غصة
الممرضة منى الحربي
المجمع التجاري
الإسعافات الاولية

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133979
منذ 20 دقيقة
جزاك الله خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133979
منذ 19 دقيقة
الله يجزى فاعل الخير باالخير ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ادبووهم وعلموهم السنع ..
ابو محمد 😎 ✍️
علموهم السنع ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يجزى فاعل الخير باالخير ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ..

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