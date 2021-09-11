عادل باعيسى (صدى):
كشف الدكتور عادل باعيسى استشاري الطب النفسي رئيس قسم التوعية الصحية مجمع إدارة للصحة النفسية بجدة، عن أثر التسامح على الصحة النفسية للفرد و مهارات التعامل مع الآخرين.
وقال عادل باعيسى، إن الدراسات تشير إلى أن التصرف بلباقة يخفض من إفراز هرمونات الإجهاد، ويجعل الشخص أقل عرضة للاكتئاب وأقل عزلة وأكثر سعادة.
ومن أساسيات التعامل بين الناس:
١- الإحترام
٢- التسامح
٣- الإبتسامة
٤- اللباقة
٥- التقدير
٦- عدم السخرية من الناس
وحول مهارات التعامل مع الآخرين:
١- جعل السلوك اللطيف عادة. تخصيص جزء من والوقت لمساعدة شخص آخر.
٢-اللطف مع النفس ومع الآخرين
٣-لاتحط من قد الآخرين أيا كانوا
٤-لا تتسرع في الحكم على البشر
٥-تمالك غضبك اذا اغضبك الناس
٦-مدح الآخرين وشكرهم
٧-التواضع مع الناس
٨- تجنب عداوة الناس وانتقادهم
٩ -لا تعامل العدو بعداوة
١٠-كن متسامح
ويشار إلى أن المهارات سابقة الذكر وغيرها الكثير، تساهم بتوضيح كيفية التعامل مع الآخرين، وذلك يؤدّي إلى أن يسود الخلق الحسن، والاحترام المتبادل بين الناس.