 زوج مودل روز بعد اتهامه بمحاولة تعنيفها: الشهود لم يقولوا الحق "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
أوضح رجل الأعمال، محمد الحمود، زوج الفاشينيستا مودل روز، حقيقة اتهامه بتهديدها بالقتل وتعنيفها، قائلا:"أقامت ضده ثلاث دعاوى قضائية منظورة في المحاكم بعد أن طلبت الخلع منه، واتهامها له بمحاولة قتلها وتعنيفها".
ولفت محمد الحمود إلى أنه لم يتعقب خطواتها كما اتهمته في إحدى القضايا بينهما، موضحا أن أجهزة التتبع موجودة من قبل شركات السيارات أو يتم تركيبها بغرض متابعتها أو تعقب أماكنها، ولكن لأنها شخص مشهور من الطبيعي أن يعرف مكانها.
وتابع أن الأشخاص الذين شهدوا ضده بأنها تعرضت للتعنيف منه خلال فترة زواجهما لم يقولوا الحق؛ لأنهم لم يكونوا مقربين منهما ليشهدوا بمواقف لم تحدث من قبل، ويقولون شهادة زور.