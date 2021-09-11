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 زوج مودل روز بعد اتهامه بمحاولة تعنيفها: الشهود لم يقولوا الحق "فيديو"

منذ 14 ساعة
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 زوج مودل روز بعد اتهامه بمحاولة تعنيفها: الشهود لم يقولوا الحق "فيديو"

أميرة خالد (صدى):
أوضح رجل الأعمال، محمد الحمود، زوج الفاشينيستا مودل روز، حقيقة اتهامه بتهديدها بالقتل وتعنيفها، قائلا:"أقامت ضده ثلاث دعاوى قضائية منظورة في المحاكم بعد أن طلبت الخلع منه، واتهامها له بمحاولة قتلها وتعنيفها".

ولفت محمد الحمود إلى أنه لم يتعقب خطواتها كما اتهمته في إحدى القضايا بينهما، موضحا أن أجهزة التتبع موجودة من قبل شركات السيارات أو يتم تركيبها بغرض متابعتها أو تعقب أماكنها، ولكن لأنها شخص مشهور من الطبيعي أن يعرف مكانها.

وتابع أن الأشخاص الذين شهدوا ضده بأنها تعرضت للتعنيف منه خلال فترة زواجهما لم يقولوا الحق؛ لأنهم لم يكونوا مقربين منهما ليشهدوا بمواقف لم تحدث من قبل، ويقولون شهادة زور.

 

القتل
دعاوى قضائية
مودل روز
التعنيف
محمد الحمود
شهادة زور

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53176
منذ 41 دقيقة
ما خلصتو من نشر غسيلكم

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أحدث التعليقات

عثمان محمد نور
عظما الله اجركم و غفر الله لميتكم ،الله يرحمها و يغفر لها ويجعل مثواها الجنة لله ما اعطي وله ما اخذ وكل شئ عنده...
ابراهيم🤍
عشان كذا الرياضة مفيدة جداً لجسم الإنسان وخاصة القلب لأن بمجرد ان الفرد يمشي يبدأ القلب بتحرك وضخ الدم وهذا مفيد له م بالك...
ابو عمار
طريقة انقاذ من تعرض لغصه في بلعومه سهله جدا اذا كانت المسعفه ممرضه ولكن ان كان المسعف رجل فلن يستطيع تطبيق الطريقه الصحيحه وسيستعمل...
ابراهيم🤍
طبعاً شيء معروف كل ما كان الإنسان بشوش وطيب راح تزين نفسيته
ط 🍹🍹🍹
صدقت يا ابو عمار والامر لم يقتصر على الكويت فقط بل على جميع ابناء وبنات دول الخليج وليت الامر اقتصر على المخدرات فقط بل...

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