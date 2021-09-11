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امرأة تقتل زوجها في سهرة رومانسية بسبب علاقاته النسائية

منذ ساعة
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امرأة تقتل زوجها في سهرة رومانسية بسبب علاقاته النسائية

القاهرة (صدى):

أقدمت امرأة مصرية على قتل زوجها بإحدى المحافظات المصرية أثناء سهرة رومانسية بسبب تعدد علاقاته النسائية المتعددة.

ونصبت "الزوجة" فخًا لزوجة بإيهامه أنهما في سهرة رومانسية حيث استغلت عودته للمنزل بعد أيام من الغياب مع إحدى الفتيات ثم قامت بتوثيق يديه على سبيل الدعابة ثم خنقته بإيشارب حتى الموت وغادرت المنزل.

وظلت جثة " الزوج" على السرير بغرفة النوم لمدة 3 أيام ثم اكتشف والده الجريمة توجه إلى منزله ووجد نجله جثة هامدة على السرير بينما "الزوجة" مختفية.

وألقت الجهات الأمنية القبض على "الزوجة" التي اعترفت بأنها أردات الانتقام من زوجها بسبب علاقاته النسائية فقيدت يدية وقدميه من الخلف كنوع من الدعابة بينهما ثم قامت بخنقه.

مصر
جثة
قتل
الضرب
العلاقات النسائية
الدعابة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 134005
منذ ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. اللهم اكفنا كيد النساء ومكرهن ، وارزقنا اللهم منهن الصالحات .. آمين ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. ,, ياليت لو تقصوا رقبته وتطشون جثته للكلاب ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
أبو عبدالله الحربي
سخي إبن سخي ليس بالمال فقط بل بحقوق المواطن ومن يتلاعب بالمواطن من أي مسئول أو أي نفوذ رجل عدل تضع كل شئ بنصابه...
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
ابو محمد 😎 ✍️
قل لي ..

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