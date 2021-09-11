امرأة تقتل زوجها في سهرة رومانسية بسبب علاقاته النسائية

القاهرة (صدى):
أقدمت امرأة مصرية على قتل زوجها بإحدى المحافظات المصرية أثناء سهرة رومانسية بسبب تعدد علاقاته النسائية المتعددة.
ونصبت "الزوجة" فخًا لزوجة بإيهامه أنهما في سهرة رومانسية حيث استغلت عودته للمنزل بعد أيام من الغياب مع إحدى الفتيات ثم قامت بتوثيق يديه على سبيل الدعابة ثم خنقته بإيشارب حتى الموت وغادرت المنزل.
وظلت جثة " الزوج" على السرير بغرفة النوم لمدة 3 أيام ثم اكتشف والده الجريمة توجه إلى منزله ووجد نجله جثة هامدة على السرير بينما "الزوجة" مختفية.
وألقت الجهات الأمنية القبض على "الزوجة" التي اعترفت بأنها أردات الانتقام من زوجها بسبب علاقاته النسائية فقيدت يدية وقدميه من الخلف كنوع من الدعابة بينهما ثم قامت بخنقه.