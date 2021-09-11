"حسن البلام" يعلن إصابة شقيقه بكورونا ويوجه رسالة لجمهوره

خالد الظفيري (صدى):
أعلن الفنان الكويتي حسن البلام إصابة شقيقه حسين بفيروس كورونا، ونقله إلى المستشفى مطالبا جمهوره بالدعاء له.
وقال البلام خلال رسالة عبر حسابه على "إنستغرام" : "اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء ولا يعجزك شيء، اللهم اشف كل نفس ذاقت طعم الألم، ياشافي يا معافي اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين.. اللهم اشف أخوي حسين البلام أثر إصابته بكورونا، اللهم أنت الشافي المعافي إخوي تحت رحمتك فالطف به وخفف عنه وشافه يا رب العالمين نطلبكم الدعاء".
وتفاعل العديد من نجوم الخليج وجمهوره على مواساته ومساندته بعشرات التعليقات، وقال الفنان ضاري عبدالرضا: "الله يشافيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء ويلبسه ثوب العافية ويقر عينكم بقومته بالسلامة اللهم آمين".
وعلق الفنان بشار الشطي قائلا: "ألف سلامة والله يشافيه و يعافيه ياخوي". وكتبت الفنانة عبير الجندي : "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه ويشفي جميع المرضى في هذا الكون الفسيح".