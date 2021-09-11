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امرأة تدعى زرع قنبلة في طائرة كى تلحق بالرحلة

منذ ساعة
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امرأة تدعى زرع قنبلة في طائرة كى تلحق بالرحلة

واشنطن (صدى):

ادعت امرأة أمريكية بوجود قنبلة في إحدى حقائبها على متن طائرة حتي تتمكن من أن تلتحق بها .

تفصيلا ، كانت السيدة وتدعى مارينا فيربتسكي البالغة من العمر 46 عاماً مع زوجها وابنها في مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي في فلوريدا في رحلة العودة إلى منزلها في شيكاغ، لكن الأسرة وصلت متأخرة إلى بوابة الطائرة وكانت الطائرة تتجه إلى المدرج مع أمتعتهم فيها.

وأخبرت السيدة الموظفين أنها بحاجة إلى ركوب الطائرة كي يتمكن ابنها من الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي، لكن قيل لها إن الوقت فات، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست».

وبدأت المرأة توبيخ الموظفين. ثم ادعت أن هناك قنبلة في إحدى حقائبها التي أصبحت على الطائرة بالفعل.

وتم القبض على السيدة وتسبب تصرفها في تأخير إقلاع الطائرة. فقد أُنزل من الطائرة وقامت الأجهزة الأمنية بتفتيش الطائرة بحثاً عن قنبلة، ولم تجد شيئاً.

قنبلة
فلوريدا
رحلة

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133971
منذ ساعة
كلهم ارهابيون ، في الجد وعكسه .. ارهابيون بكل ماتعني الكلمه ..

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
اللهم رحمتك يا رحيم .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. ايش هذا الجبروت الظالم .. مفروض يؤدب هذا الطبيب الفاسق ..
ابو وليد
هههههههههههههههههههههه بدري
ابو محمد 😎 ✍️
لابد لهم تعويض كافة مادفعوه على الارض والبناء .. هذا شي حكمه واضح .. لأنه بيع غشش .. يتحملها البايع ..
ابو محمد 😎 ✍️
كلهم ارهابيون ، في الجد وعكسه .. ارهابيون بكل ماتعني الكلمه ..

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