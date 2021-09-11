امرأة تدعى زرع قنبلة في طائرة كى تلحق بالرحلة

واشنطن (صدى):
ادعت امرأة أمريكية بوجود قنبلة في إحدى حقائبها على متن طائرة حتي تتمكن من أن تلتحق بها .
تفصيلا ، كانت السيدة وتدعى مارينا فيربتسكي البالغة من العمر 46 عاماً مع زوجها وابنها في مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي في فلوريدا في رحلة العودة إلى منزلها في شيكاغ، لكن الأسرة وصلت متأخرة إلى بوابة الطائرة وكانت الطائرة تتجه إلى المدرج مع أمتعتهم فيها.
وأخبرت السيدة الموظفين أنها بحاجة إلى ركوب الطائرة كي يتمكن ابنها من الذهاب إلى المدرسة في اليوم التالي، لكن قيل لها إن الوقت فات، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست».
وبدأت المرأة توبيخ الموظفين. ثم ادعت أن هناك قنبلة في إحدى حقائبها التي أصبحت على الطائرة بالفعل.
وتم القبض على السيدة وتسبب تصرفها في تأخير إقلاع الطائرة. فقد أُنزل من الطائرة وقامت الأجهزة الأمنية بتفتيش الطائرة بحثاً عن قنبلة، ولم تجد شيئاً.