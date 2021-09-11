شاهد.. عناصر من طالبان يحولون طائرة عسكرية قديمة إلى أرجوحة يلهون عليها

كابول (صدى):
وثق مقطع فيديو، عن مشاهد طريفة لعناصر من حركة طالبان وهم يحولون طائرة عسكرية قديمة إلى أرجوحة يلهون عليها في قاعدة جوية بـأفغانستان.
وكشف الفيديو، عن مجموعة من عناصر طالبان يحولون جناح طائرة عسكرية إلى أرجوحة، ويُمكن سماع عناصر طالبان يضحكون بينما يتناوبون على دفع أحد زملائهم على الأرجوحة.
وخلفت الولايات المتحدة الأمريكية ورائها بعد انسحابها من أفغانستان آلاف الأطنان من المعدات العسكرية والذخائر التي استولت عليها طالبان بعد سقوط القوات الحكومية الأفغانية، رغم إنفاق واشنطن مليارات الدولارات على مدار عقدين لتسليحها وتدريب عناصرها.