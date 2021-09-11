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«الصحة»: تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 54 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 83 حالة مؤكدة، وتعافي 75 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2312 حالة منها 528 حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 545912 حالة، وعدد حالات التعافي قد بلغ 534983 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 7 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8617 حالة - رحمهم الله جميعاً -.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وأوضحت وزارة الصحة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية - بإذن الله - من مضاعفات متحورات الفيروس السريعة الانتشار.

المملكة
وزارة الصحة
كورونا
فيروس كورونا
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التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 133966
منذ 35 دقيقة
الحمد لله على كل حال ..

.. اللهم ارفع عنا البلاء واشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 82923
منذ 12 دقيقة
فرج الله قريب
بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 333
منذ 12 دقيقة
اللهم لك الحمد والشكر

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أحدث التعليقات

طالب ثانوي
الشكاوي من ضمن اهداف النادي
طالب ثانوي
الشكاوي من ضمن اهداف النادي
بلسم الروح
اللهم لك الحمد والشكر
عندما يغيب المساء
فرج الله قريب
الزعيم
طيب وش الفايدة المرجوه من هذا الخبر وش نستفيد من ندمه إنه ما لعب للهلال . يعني محسسينا أن بيروح ريال مدريد والا برشلونه...

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