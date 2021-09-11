زوج منة عرفة يرد على شائعات زواجه سرا من زوجته الثانية بطريقته الخاصة

القاهرة (صدى):
حرص الفنان الشاب محمود المهدي، زوج النجمة الشابة منة عرفة على الرد على شائعات واتهامات له بإنه كان متزوجا سراً من زوجته الثانية التي سبقت منة عرفة من خلال نشر صورة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، مع زوجته الثانية ليؤكد بها أن الزواج كان علنا وليس سرا،
وعلق المهدي على الصورة التي ظهر فيها برفقة عروسه وهي مرتدية فستان الزفاف الأبيض قائلا: "دي الزوجة الثانية.. الناس اللي قعدت تهاجم اني متجوز ٣مرات وتعدد وكلام كتير.. انت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رايك طبعا".
وتابع: "والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكإنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا.. والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم".
وفي وقت سابق، كشفت سارة عياد الزوجة الأولى لمحمود المهدي أن سبب انفصالها عنه هو اكتشافها زواجه عليها العام الماضى دون علمها من فتاة من خارج الوسط الفني، واتهمته بالامتناع عن دفع النفقة لبناته أو السؤال عنهن على الرغم من وجود مجموعة من الأحكام ضده تخص النفقة الزوجية ونفقة الأطفال.