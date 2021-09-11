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زوج منة عرفة يرد على شائعات زواجه سرا من زوجته الثانية بطريقته الخاصة

منذ 16 ساعة
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زوج منة عرفة يرد على شائعات زواجه سرا من زوجته الثانية بطريقته الخاصة

القاهرة (صدى):
حرص الفنان الشاب محمود المهدي، زوج النجمة الشابة منة عرفة على الرد على شائعات واتهامات له بإنه كان متزوجا سراً من زوجته الثانية التي سبقت منة عرفة من خلال نشر صورة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، مع زوجته الثانية ليؤكد بها أن الزواج كان علنا وليس سرا،

وعلق المهدي على الصورة التي ظهر فيها برفقة عروسه وهي مرتدية فستان الزفاف الأبيض قائلا: "دي الزوجة الثانية.. الناس اللي قعدت تهاجم اني متجوز ٣مرات وتعدد وكلام كتير.. انت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رايك طبعا".

وتابع: "والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكإنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا.. والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم".

وفي وقت سابق، كشفت سارة عياد الزوجة الأولى لمحمود المهدي أن سبب انفصالها عنه هو اكتشافها زواجه عليها العام الماضى دون علمها من فتاة من خارج الوسط الفني، واتهمته بالامتناع عن دفع النفقة لبناته أو السؤال عنهن على الرغم من وجود مجموعة من الأحكام ضده تخص النفقة الزوجية ونفقة الأطفال.

الزواج
الزوجة الثانية
منة عرفة
محمود المهدي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 53176
منذ 41 دقيقة
طيب

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أحدث التعليقات

عثمان محمد نور
عظما الله اجركم و غفر الله لميتكم ،الله يرحمها و يغفر لها ويجعل مثواها الجنة لله ما اعطي وله ما اخذ وكل شئ عنده...
ابراهيم🤍
عشان كذا الرياضة مفيدة جداً لجسم الإنسان وخاصة القلب لأن بمجرد ان الفرد يمشي يبدأ القلب بتحرك وضخ الدم وهذا مفيد له م بالك...
ابو عمار
طريقة انقاذ من تعرض لغصه في بلعومه سهله جدا اذا كانت المسعفه ممرضه ولكن ان كان المسعف رجل فلن يستطيع تطبيق الطريقه الصحيحه وسيستعمل...
ابراهيم🤍
طبعاً شيء معروف كل ما كان الإنسان بشوش وطيب راح تزين نفسيته
ط 🍹🍹🍹
صدقت يا ابو عمار والامر لم يقتصر على الكويت فقط بل على جميع ابناء وبنات دول الخليج وليت الامر اقتصر على المخدرات فقط بل...

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